Jarocin Festiwal odsłania kolejne karty! Kto pojawi się na scenie?

"W trakcie trzech dni festiwalu, widzowie będą mieli okazję poddać się hipnotyzującym riffom, pulsującym basom i energetycznym wokalom, które zdefiniowały historię rockowej muzyki" - czytamy w zapowiedzi. Do tej pory ogłoszonymi artystami i artystkami są Pidżama Porno, Riverside, Armia, Happysad, 2TM2,3, Homo Twist, Vader, Cool Kids of Death, Farben Lehre, Alians i Eye for an Eye.

Reklama

W tym roku w Jarocinie wystąpi też między innymi Dezerter - legenda polskiego punk rocka, zespół o niezmiernie ważnym znaczeniu dla historii rodzimej sceny muzycznej. Powstały w 1981 roku, w epoce stanu wojennego, Dezerter szybko stał się głosem oporu i niezależności, przekazując swoją muzyką i tekstami mocne, społeczno-polityczne przesłanie. Debiutancki album "Underground Out of Poland" (1987) przyniósł zespołowi międzynarodową rozpoznawalność. Kolejne płyty, takie jak "Kolaboracja" czy "Mam Kły Mam Pazury", utrwaliły pozycję Dezertera jako jednego z najważniejszych zespołów punkowych w Polsce. W 2024 roku mija 40 lat od pamiętnego występu Dezertera w Jarocinie. Po tym koncercie zespół miał przez kilka lat zakaz występów na tym festiwalu. Artyści specjalnie na tegoroczny występ w Jarocinie przygotowali projekt specjalny Dezerter 84.

Daria Zawiałow to niezwykle elektryzująca artystka i jeden z bardziej temperamentnych głosów na polskiej scenie muzycznej. W 2017 roku zadebiutowała albumem "A kysz!", a dwa lata później wydała "Helsinki". W 2021 roku singlami "Kaonashi" i "Za krótki sen" (z Dawidem Podsiadłą) zapowiedziała trzeci album studyjny "Wojny i noce", który szybko zyskał status platynowej płyty. Wydany w październiku 2023 roku album "Dziewczyna Pop" już w dniu premiery pokrył się złotą płytą, a zapowiadające album single "Fifi Hollywood" i "Z Tobą na chacie" podbiły listy przebojów w Polsce, stając się niekwestionowanymi przebojami. Dowodem na niesamowitą popularność nowych utworów Zawiałow jest czwarte miejsce w zestawieniu najchętniej słuchanych artystek na polskim Spotify w 2023 roku!

Dr Misio to męska załoga pod wodzą Arka Jakubika - jednego z najbardziej rozpoznawalnych polskich aktorów, reżysera oraz scenarzysty. Dr Misio gra "ostrego rock'n'rolla bez przebaczenia". Solidne brzmienie, ciężkie riffy, wartościowe teksty Krzysztofa Wargi oraz Marcina Świetlickiego i brak muzycznego kompromisu sprawiają, że to oryginalna propozycja nie tylko dla fanów rocka, ale przede wszystkim ludzi poszukujących w sztuce intelektualnych wrażeń i refleksji, otwartych na formę i nie stroniących od wspólnej, niemalże rytualnej zabawy. Zespół ma na swoim koncie cztery albumy.

Spotify

Znana przede wszystkim fanom muzyki retro wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów i psycholog sceny - Ania Rusowicz - uświetni swoim występem tegoroczny Jarocin. Jej twórczość nawiązuje do kolorowych lat 60. i 70 i charakteryzuje ją lekkość i pogoda ducha. Laureatka czterech Fryderyków, której dwie z czterech płyt pokryły się złotem. Aktualnie artystka pracuje nad nowym albumem, którego premiera zaplanowana jest na wiosnę 2024 roku.

Sad Smiles, czyli laureaci Jarocińskich Rytmów Młodych w 2023 roku. Ostatnie trzy single zespołu - "Miasto Marzeń", "Nie mogę" i "Świat doskonały" - emitowane były w kilkunastu stacjach radiowych z Czwórką, Radiem 357 i Radiem Nowy Świat na czele. "Ten zespół ma wszystko: pasję, charyzmatycznego wokalistę, chórki i młodzieńczy, ale bardzo już dojrzały, bunt. Gówniarze - pomyślelibyście. A i tekstów, i grania mogą pozazdrościć niejedni, którzy występują od dekad" - pisała Oliwia Kopcik w portalu Interia Muzyka.

Organizatorem festiwalu jest poznańska agencja koncertowa Good Taste Production. Współorganizator wydarzenia jest Muzeum Regionalne w Jarocinie, a mecenasem Gmina Jarocin. Partnerzy Festiwalu to Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Jarocin.