Jarocin 2023: znamy półfinalistów Rytmów Młodych. Ogromne zainteresowanie plebiscytem

W piątek o północy zakończył się pierwszy etap konkursu Jarocińskie Rytmy Młodych. Przez cały marzec na stronie jarocińskiego festiwalu dostępny był specjalny formularz za pomocą którego artyści mogli zgłosić chęć udziału w Rytmach Młodych. Ostatecznie do przeglądu zgłosiło się 387 wykonawców, co jest wynikiem rekordowym. Dla porównania w roku ubiegłym ta liczba wyniosła niespełna 170 artystów.

W zgłoszeniach przeważa muzyka rockowa we wszelakich jej odmianach, ale nie brakuje stylistyk pokrewnych. Jest tu blues, reggae, punk, metal, hard rock, ale też rap, elektro, folk oraz różnej maści songwriterzy. Są artyści, którzy dopiero debiutują, jak i ci bardziej doświadczeni, ale również tacy, którzy stawali już na jarocińskiej scenie trzydzieści, a nawet czterdzieści lat temu. Ponadto są też pojedyncze zgłoszenia spoza Polski. Do Jarocina chcą bowiem przyjechać wykonawcy z Niemiec, Wielkiej Brytanii czy Francji.

Teraz wszyscy oni zostaną poddani weryfikacji, której dokona jury. To właśnie Marcin Bąkiewicz (Antyradio), Jacek Jędrzejak (Big Cyc), Michał Wiraszko (Muchy) oraz przedstawiciele organizatora Sebastian Pluta i Tomek Jankowski, wybiorą trzydziestkę artystów, którzy zostaną zaproszeni do kolejnego etapu. Wybór jury poznany na początku maja.

Finał tegorocznych Rytmów Młodych odbędzie się 13 lipca 2023 r. w jarocińskim amfiteatrze. Wystąpi w nim piątka wykonawców (w tym jeden wybrany przez publiczność), którzy walczyć będą o nagrodę główną czyli 10 tys. zł oraz występ na dużej scenie Jarocin Festiwal.

Kto awansował do półfinału Rytmów Młodych Jarocin Festiwal 2023?

Przez ostatni miesiąc jury przesłuchiwało wszystkie zgłoszenia, wybierając 30 artystów, którzy zostali zaproszeni do kolejnego etapu. Teraz półfinaliści poddadzą się weryfikacji publiczności. Od piątku 5 maja to właśnie internauci będą mogli oddać głos na swoich ulubieńców. Stawka jest wysoka, ponieważ jest nią awans do finału. Głos będzie można na stronie , gdzie można posłuchać też wszystkich propozycji. Plebiscyt potrwa do 26 maja.

Wykonawca z największą liczbą głosów zostanie automatycznie zaproszony do finału. Pozostałych czterech wskaże ponownie jury. Wszystkich finalistów poznamy pod koniec maja. Wielki finał już 13 lipca w jarocińskim amfiteatrze.

Tak prezentuje się półfinałowa trzydziestka (kolejność alfabetyczna):

Adore

anto9

Aterra

Bobby the Unicorn

Centrum

Czechoslovakia

Dildo Baggins

Francis Tuan

Haja

Hamulec

Heima

Hengelo

Joulie Fox

Klangor

Konstelacje

Kresy

Lunatycy Martwej Dyskoteki

Polski Zespół

RoseMerry

Ruina Bar

Sad Smiles

Shama

Sweet Monday

Synapsa

Tańka Szafraniec

The Saturday Tea

Violent Answer

W.R.Ona

Widmoid

Ziembul