Według nieoficjalnych informacji, FEST Festival został odwołany. Czekamy na komunikat od organizatorów imprezy.

Tydzień przed wydarzeniem portal slazag.pl poinformował, że FEST Festival ma duże problemy organizacyjne. Firma FOSA, która w poprzednich latach była odpowiedzialna za bezpieczeństwo FEST Festivalu, nie podpisała kolejnej umowy z organizatorami. "W tym roku nie zdecydowaliśmy się na współpracę" - informował Paweł Szejka, dyrektor działu imprez. Nie podał informacji dotyczących powodów podjęcia takiej decyzji.

FEST Festival 2023 odwołany? Internet czeka na oświadczenie organizatorów

O sprawę zapytano także Urząd Miejski w Chorzowie. Rzecznik Łukasz Adamczyk odpowiedział, że rzeczywiście doszło do komplikacji związanych z zabezpieczeniem imprezy masowej. "Kiedy tylko dotarła do nas ta informacja, wezwaliśmy organizatorów do złożenia wyjaśnień. Otrzymaliśmy odpowiednią dokumentację, która jest analizowana" - skomentował.

"Odbieramy mnóstwo telefonów w sprawie odwołania Fest Festival, ale mimo wielokrotnych prób kontaktu z organizatorami nie udało nam się niczego dowiedzieć" - przekazał portalowi Press.pl rzecznik chorzowskiego magistratu.

To jednak nie wszystko. Fani festiwalu spekulują na Twitterze, że ciemne chmury zebrały się nad imprezą po tym, jak wycofał się jeden ze sponsorów. W sieci zaczął się popłoch, bo osoby, które zakupiły bilety na festiwal boją się, że nie dostaną zwrotu za bilety, ponieważ firma poprzez ogłoszenie upadłości nie będzie mogła wypłacić kupującym należnych kwot.

W bileteriach nie można już kupić biletów na imprezę, a w sieci coraz więcej osób stara się odsprzedać swoje wejściówki.

FEST Festival 2023 odwołany? Co dzieje się w Chorzowie?

Według "Gazety Wyborczej", choć jeszcze wczoraj prace nad budową sceny szły w normalnym tempie, to w piątkowy poranek zostały przerwane. Na placu przy budowie sceny nie ma już nikogo. Informator "Gazety" pracujący przy festiwalu twierdzi, że scena jest demontowana, nie ma też prądu ani maszyn. Mimo wszystko nie widać, by ktoś przejmował się zaistniałą sytuacją na miejscu.

"Atmosfera jest sielankowa. Jedynie scena McDonalda jeszcze się buduje jeszcze, cała reszta stoi. Na placu budowy nic się nie dzieje obecnie. Ludzie czekają na dalszy rozwój wydarzeń" - mówi "Wyborczej" jeden z pracowników.

Jak podaje, jeszcze dziś będzie wiadomo, czy impreza się odbędzie. "Szukamy pieniędzy. Podwykonawcy pracują na pełnych przedpłatach, ale wpływy z przedsprzedaży biletów nie były wystarczające" - mówi Marcin Szymanowski, prezes spółki Fest Festival.

Według gazety organizatorom brakuje 5 mln złotych, by opłacić podwykonawców. "Mamy problem z płynnością. Możliwe, że ktoś nas poratuje" - dodaje.

Przypomnijmy, że podczas tegorocznej edycji imprezy w Parku Śląskim mieli wystąpić m.in. The Chemical Brothers, YUNGBLUD, Sofi Tukker, Peggy Gou, Kasabian czy asthma.