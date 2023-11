26 listopada w Nicei odbędzie się finał konkursu Eurowizji Junior . Zanim jednak do tego dojdzie, uczestników czekają próby, a całość wydarzenia zainaugurowało oficjalne otwarcie imprezy.

To odbyło się 20 listopada. Podczas gali otwarcia wystąpili wszyscy francuscy reprezentanci z Eurowizji Junior od powrotu tego kraju w 2018 roku. Na pianinie wspierał ich Van Toan, muzyk bardzo popularny w social mediach (ponad 9 mln na TikToku, 1,6 mln na Instagramie).

Reklama

Podczas ceremonii obyło się też losowanie kolejności startowej gospodarza oraz tego, które kraje wystąpią jako pierwsze i ostatnie. Kolejność startowa pozostałych reprezentantów została ustalona przez produkcję konkursu, kierując się m.in. gatunkiem piosenek, scenografią czy innymi kwestiami technicznymi.

Wieści z Francji w sprawie Eurowizji Junior 2023. Która wystąpi Polka?

Polska ostatecznie wylosowała dziewiąte miejsce startowe. Przypomnijmy, że w stawce konkursowej wystąpi 16 państw. 12. pozycję otrzymała Francja. Konkurs rozpocznie Sandra Valero z Hiszpanii, natomiast całość występów zakończy Sep i Jasmin z Holandii.



Instagram Post Rozwiń

Kiedy finał Eurowizji Junior 2023?

Finał Eurowizji Junior odbędzie się 26 listopada w hali widowiskowej Palais Nikaïa, a na widowni zasiądzie maksymalnie 5 tys. widzów. Podstawa sceny ma 30 metrów długości, zaś pionowy ekran liczy 12 metrów wysokości i imituje kształt skrzydeł, co jest nawiązaniem do kreatywności i wyobraźni. Wybieg będzie znajdował się po prawej stronie.

Konkurs poprowadzą Olivier Minne (współprowadził konkurs Eurowizji Junior w Paryżu w 2021 r.) oraz modelka i dziennikarka Laury Thilleman (w 2011 r. zdobyła tytuł Miss France), dziś jedna z twarzy tamtejszej telewizji. Ophenya, francuska influencerka, będzie tworzyć treści na media społecznościowe Eurowizji.

W roli faworytów eksperci wymieniają reprezentantów Hiszpanii (Sandra Valero) i Holandii (Sep i Jasmijn). Głosować na swoich faworytów będzie można już od 24 listopada.

Instagram Post Rozwiń

Polka sprawi niespodziankę na Eurowizji Junior 2023?

Przypomnijmy, że Maja Krzyżewska została wybrana reprezentantką Polski w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2023". O wyjazd do Nicei rywalizowała piątka młodych wykonawców: Daria Malicka, Leon Olek, Gracjana Górka, Filip Robak i Maja Krzyżewska - komplet finalistów pojawił się w ostatniej, szóstej edycji "The Voice Kids".

W pierwszej kolejności decydowali widzowie w głosowaniu SMS oraz jury w składzie: Daria Barycka (dyrektor Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy TVP), Konrad Smuga (Art Director Junior Eurovision Song Contest i przewodniczący jury) i Grzegorz Urban (kierownik muzyczny "Szansy na sukces"). Do drugiego etapu finału awansowali Leon Olek i Maja Krzyżewska. Decyzją widzów laureatką została ta druga wokalistka.

Autorami "I Just Need a Friend" (posłuchaj!) - eurowizyjnej piosenki Mai Krzyżewskiej - są Patryk Kumór, Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Carla Fernandes. Pierwsza dwójka ma na koncie przeboje dla m.in. Marty Gałuszewskiej, Michała Szczygła, Zuzy Jabłońskiej, Lanberry i Alicji Szemplińskiej. To oni są współautorami utworów na Eurowizję Junior - "Superhero" Viki Gabor (wygrana w 2019 r.) i "Somebody" Sary James (drugie miejsce w 2021 r.).

Z kolei teledysk "I Just Need a Friend" wyreżyserował Dawid Ziemba, który pracował z m.in. Ochmanem (przebój "River" z Eurowizji 2022), Viki Gabor, Sarą James, AniKą Dąbrowską, Zuzą Jabłońską, Anną Wyszkoni i grupą Tulia.