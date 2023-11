Finał Eurowizji Junior odbywa się w hali widowiskowej Palais Nikaïa. Konkurs prowadzą Olivier Minne (współprowadził konkurs Eurowizji Junior w Paryżu w 2021 r.) oraz modelka i dziennikarka Laury Thilleman (w 2011 r. zdobyła tytuł Miss France), dziś jedna z twarzy tamtejszej telewizji. Ophenya, francuska influencerka, tworzy treści na media społecznościowe Eurowizji.

Przypomnijmy, że Maja Krzyżewska została wybrana reprezentantką Polski w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2023". Do Nicei pojechała z piosenką "I Just Need a Friend".

Autorami "I Just Need a Friend" (posłuchaj!) - eurowizyjnej piosenki Mai Krzyżewskiej - są Patryk Kumór, Dominic Buczkowski-Wojtaszek i Carla Fernandes. Pierwsza dwójka ma na koncie przeboje dla m.in. Marty Gałuszewskiej, Michała Szczygła, Zuzy Jabłońskiej, Lanberry i Alicji Szemplińskiej. To oni są współautorami utworów na Eurowizję Junior - "Superhero" Viki Gabor (wygrana w 2019 r.) i "Somebody" Sary James (drugie miejsce w 2021 r.).

Z kolei teledysk "I Just Need a Friend" wyreżyserował Dawid Ziemba, który pracował z m.in. Ochmanem (przebój "River" z Eurowizji 2022), Viki Gabor, Sarą James, AniKą Dąbrowską, Zuzą Jabłońską, Anną Wyszkoni i grupą Tulia.

Eurowizja Junior 2023: jak wyglądał występ Mai Krzyżewskiej?

Polska reprezentantka - Maja Krzyżewska - występowała jako dziewiąta spośród wszystkich 16 wykonawców. W trakcie występu na wizualizacjach pojawiały się fragmenty tekstu piosenki oraz zdjęcia małej wokalistki z wczesnego dzieciństwa i wspólnych chwil z rodziną i przyjaciółmi. Na scenie towarzyszyły jej też cztery tancerki. "Jesteśmy przyjaciółmi Europo" - krzyknęła na koniec nastolatka. Wszystko utrzymane było w stonowanych barwach z przewagą bladego różu.