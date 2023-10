Przypomnijmy, że Maja Krzyżewska została wybrana reprezentantką Polski w programie "Szansa na sukces. Eurowizja Junior 2023". O wyjazd do Nicei rywalizowała piątka młodych wykonawców: Daria Malicka, Leon Olek, Gracjana Górka, Filip Robak i Maja Krzyżewska - komplet finalistów pojawił się w ostatniej, szóstej edycji "The Voice Kids" .

W pierwszej kolejności decydowali widzowie w głosowaniu SMS oraz jury w składzie: Daria Barycka (dyrektor Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy TVP), Konrad Smuga (Art Director Junior Eurovision Song Contest i przewodniczący jury) i Grzegorz Urban (kierownik muzyczny "Szansy na sukces"). Do drugiego etapu finału awansowali Leon Olek i Maja Krzyżewska.

Decyzją widzów laureatką została ta druga wokalistka. 26 listopada w Nicei podczas Eurowizji Junior 2023 zaśpiewa utwór "I just need a friend" (posłuchaj!) , stworzony przez Patryka Kumóra, Dominika Buczkowskiego-Wojtaszka i Carlę Fernandes.

Do sieci trafił teledysk do eurowizyjnej piosenki. Za reżyserię odpowiada Dawid Ziemba, który pracował z m.in. Ochmanem (przebój "River" z Eurowizji 2022), Viki Gabor, Sarą James, AniKą Dąbrowską, Zuzą Jabłońską, Anną Wyszkoni i grupą Tulia.



Clip Maja Krzyżewska I Just Need A Friend | Junior Eurovision 2023

Eurowizja Junior 2023: Maja Krzyżewska - kim jest?

13-letnia uczennica szóstej klasy i jak sama mówi "mieszka na końcu świata", a dokładnie w okolicach Suwałk - w Szeszupce. Chodzi do niewielkiej szkoły podstawowej w Jeleniewie. Gdy miała 4 lata, mama zapisała ją do zespołu muzycznego, gdzie odkryła swoją pasję. Zaczęła się uczyć gry na pianinie (w domu poprzez lekcje online). Uwielbia ćwiczyć na szarfie akrobatycznej, kocha nowe wyzwania oraz bardzo lubi wszystko co związane z adrenaliną. Bardzo miło także spędza czas z 6-letnim bratem Oliwierem oraz 4-letnią siostrą Lilą. W szóstej edycji "The Voice Kids" dotarła do etapu bitew.