11 grudnia roku w Erywaniu odbył się finał Eurowizji Junior 2022. Polskę reprezentowała Laura Bączkiewicz. Ostatecznie Polka z piosenką "To The Moon" zajęła 10. miejsce.

Dużo lepiej w konkursie zaprezentował się reprezentant Francji Lissandro. 13-letni wokalista z piosenką "Oh Maman!" wygrał tegoroczną Eurowizję, zdobywając ostatecznie 203 punkty - 71 od widzów i 132 od jurorów.

Francja wyprzedziła reprezentacje Armenii i Gruzji.

Widzowie TVP zaskoczenie robotem na Eurowizji Junior. "To Kerfuś?"

W roli prowadzących Eurowizji Junior 2022 pojawili się Iweta Mukuczian (reprezentantka Armenii na dorosłej Eurowizji 2016 - w Sztokholmie z piosenką "LoveWave" zajęła wtedy 7. miejsce, wyprzedzając naszego Michała Szpaka), Karina Ignatian (reprezentantka Armenii na Eurowizji Junior 2019 w Gliwicach, którą wygrała Polka Viki Gabor) oraz prezenter telewizyjny i komik Garik Papojan. Na scenie pojawił się też specjalny robot o nazwie Robin, który wspierał prezenterów.

I to właśnie robot Robin okazał się największą gwiazdą dla widzów TVP. Dlaczego? Internauci szybko zaczęli porównywać go do popularnego w ostatnich tygodniach Kerfusia, który rozdawał zakupy w jednym z warszawskich sklepów.

"Kerfuś po roku życiu w Rosji", "Kerfuś w Armenii", "Boże, to Kerfuś", "Co on tam robi?", "Co oni ci zrobili?", "Kerfuś, co ty tu robisz i dlaczego tak wyglądasz", "W Polsce takie niskie zarobki, że Kerfuś dorabia na Eurowizji", "O mój Boże, Kerfuś wersja eurowizyjna" - można było przeczytać na Twitterze.