W tym roku Konkurs Piosenki Eurowizji Junior odbywa się w Erywaniu, stolicy Armenii. W zeszłym roku w Paryżu triumfowała Malena z utworem "Qami Qami", która wyprzedziła Sarę James z Polski ("Somebody"). Do tej pory Polska dwukrotnie wygrała konkurs - Roksana Węgiel w 2018 r. ("Anyone I Want to Be") i Viki Gabor w 2019 r. ("Superhero").

W tym roku w Eurowizji Junior rywalizowali przedstawiciele 16 krajów. Konkurs odbył się w Kompleksie Sportowo-Koncertowym im. Karena Demircziana w Erywaniu.

Reprezentująca Polskę Laura Bączkiewicz zaśpiewała piosenkę "To the Moon", której główne przesłanie brzmi "Nie bój się marzyć, śmiało wyżej patrz". Na scenie pojawiła się jako druga z kolei.

Wideo Laura - To The Moon - LIVE - Poland 🇵🇱 - Junior Eurovision 2022

Eurowizja Junior 2022: Kto głosował na Polskę?

Wyboru zwycięzcy Eurowizji Junior dokonali komisje jurorskie z poszczególnych krajów oraz widzowie i internauci (w proporcjach 50:50). W dziecięcym konkursie, w przeciwieństwie do dorosłej edycji, można było głosować na reprezentanta z własnego kraju.

Jak dużo daje poparcie publiczności mogliśmy zobaczyć m.in. w przypadku naszej Roksany Węgiel - w głosowaniu jury była dopiero 7., ale głosy fanów dały jej zdecydowaną wygraną.

W głosowaniu jury najwięcej punktów Laurze Bączkiewicz przyznała Albania - osiem. Siedem punktów otrzymaliśmy od Armenii, a sześć od Ukrainy. Po pięć oczek powędrowało do Laury od Malty i Włoch. Cztery punkty przyznali jurorzy z Macedonii Północnej, trzy - z Irlandii, a po dwa - z Holandii i Hiszpanii. W sumie od jury Laura otrzymała 42 punkty.

Od głosujących online Polska otrzymała 53 punkty. W sumie 95 oczek dało Laurze Bączkiewicz 10. miejsce w stawce. To najsłabszy rezultat naszego reprezentanta od 2016 r. - wówczas Olivia Wieczorek zajęła 11. pozycję.



Eurowizja Junior 2022: Jak głosowało polskie jury?

Najlepiej według polskiego składu jury na scenie wypadła Mariam Bigvava z Gruzji z piosenką "I Believe" ( sprawdź! ). Wokalistka w końcowej klasyfikacji zajęła ostatecznie 3. miejsce.



Kolejne miejsce w głosowaniu polskiego jury zajęli: Irlandia (10 pkt.), Serbia (8 pkt.), Ukraina (7 pkt.), Albania (6 pkt.), Francja (5 pkt.), Portugalia (4 pkt.), Wielka Brytania (3 pkt.), Armenia (2 pkt.) oraz Hiszpania (1 punkt).

Szczegółową punktację z Polski zaprezentowała przebywająca na miejscu w Erywaniu Viki Gabor.

Dzięki wygranej 13-letniego Lissandro z utworem "Oh maman!" Francja dołączyła do grona krajów, który wygrywał w konkursie dwukrotnie - znajdują się w nim także Polska, Malta, Białoruś, Armenia, Rosja i Gruzja. Polska jako jedyna wygrała rok po roku. Zwycięstwo Viki Gabor było też najbardziej okazałe w 20-letniej historii konkursu - polska wokalistka miała aż 51 punktów przewagi nad drugim miejscem.