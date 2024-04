Konkurs Piosenki Eurowizji to wydarzenie, które cieszy się popularnością na całym świecie. Jego unikalność polega na tym, że nie ogranicza się tylko do krajów europejskich. Australia, mimo że leży na innym kontynencie, również bierze w nim udział. To często wywołuje zdziwienie, czy też cytując popularnego mema, "na niewtajemniczonych robi to duże wrażenie".





Australia na Eurowizji: Co kraj z innego kontynentu robi w europejskim konkursie?

Australia z Eurowizją związana jest od dłuższego czasu, gdyż widowisko to transmitowane jest tam od 1983 roku. Początkowo jako obserwator, kraj ten z czasem zyskał szansę na aktywny udział w wokalnych zmaganiach. W 2014 roku, po pozytywnym przyjęciu występu Jessiki Mauboy, która zaśpiewała "Sea of Flags" w Kopenhadze, Australia dostała zaproszenie do regularnego uczestnictwa w konkursie. Od 2015 roku reprezentanci tego odległego kraju są stałymi uczestnikami Eurowizji.

Reklama

Zdjęcie Zaachariaha Fielding / Don Arnold / Getty Images

Jakby tego było mało, Australia szybko pokazała też, że jest mocnym konkurentem. Największy sukces odniosła w 2016 roku, kiedy to Dami Im z utworem "Sound of Silence" zajęła drugie miejsce. W ubiegłym roku w Liverpoolu Australię reprezentował zespół Voyager. Grupa wykonała utwór "Promise". Piosenka zajęła 3. miejsce w notowaniach australijskiej listy przebojów, a na Eurowizji uplasowała się na 9. miejscu, zgarniając 151 punków.



Eurowizja 2024. Australijski Electric Fields przebije sukces Dami Im?

W tym roku Australijczycy na konkurs wysyłają natomiast Electric Fields. To australijski duet muzyczny, który tworzą wokalista Zaachariaha Fielding i klawiszowiec Michael Ross. Grupa znana jest z unikalnego połączenia electro-soul z elementami kultury Aborygenów. Ich twórczość obejmuje teksty w językach Pitjantjatjara, Yankunytjatjara i angielskim. Kariera zespołu rozpoczęła się w 2015 roku, a już rok później światło dzienne ujrzała ich pierwsza EP-ka "Inma".

Zdjęcie Zaachariaha Fielding / Don Arnold / Contributor / Getty Images

Duet zyskał szersze rozpoznanie dzięki udziałowi w australijskim konkursie preselekcyjnym do Eurowizji - Australia Decides. W 2019 roku, w pierwszej edycji tego wydarzenia, zaprezentowali swój utwór "2000 and Whatever". Pomimo że zajęli drugie miejsce, przegrywając o 21 punktów z Kate Miller-Heidke, ich występ zapadł wszystkim w pamięci. W 2019 roku otrzymali dwie nominacje do National Indigenous Music Awards. Rok później współpracowali z norweską grupą KEiiNO, która w 2019 roku zajęła szóste miejsce na Eurowizji.



Eurowizja 2024 - kto reprezentuje Polskę?

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się znów w Malmö w Szwecji. Powrót konkursu zagwarantowała Loreen, dzięki utworowi "Tattoo", wygrywając Eurowizję w ubiegłym roku. Półfinały zaplanowano na 7 i 9 maja, a finał na 11 maja 2024 roku. W konkursie weźmie udział 37 krajów, w tym Luksemburg, który wraca po 31 latach przerwy. Polskę reprezentować będzie Luna, która wykona piosenkę "The Tower".

Luna: The Tower (piosenka na Eurowizja 2024). Sprawdź tekst piosenki!