Eurowizja 2024 rozpocznie się 7 maja i potrwa do 11 maja. Tegoroczna edycja odbędzie się w Szwecji dokładnie 50 lat po legendarnym zwycięstwie grupy ABBA. W konkursie udział wezmą przedstawiciele 37 państw, w tym m.in. powracającego po ponad 30 latach nieobecności Luksemburga. W stawce zabraknie ostatecznie Rumunii, która wycofała się z konkursu z powodów finansowych.

Do ostatniej chwili zastanawiano się, czy Izrael, który próbował przemycić w swoich propozycjach polityczny przekaz, otrzyma "zielone światło" od Europejskiej Unii Nadawców oraz czy kraje, które protestowały przeciwko udziałowi tego kraju w konkursie, wezmą udział w imprezie.



Ostatecznie Izrael po zmianach w tekście piosenki, Eden Golan z "Hurracaine" została dopuszczona do konkursu, a protestujące kraje - Finlandia, Norwegia, a przede wszystkim Islandia - ogłosiły, że również ich reprezentanci pojawią się w Malmo.

Jako ostatni swoje eurowizyjne propozycje przedstawili Armenia (Ladaniva - "Jako") oraz Azerbejdżan (Fahree feat. Ilkin Dovlatov - "Özünlə Apar").

Luna na Eurowizji. Jak bukmacherzy oceniają jej szansę na Eurowizji na tle reszty?

Przypomnijmy, że Polską reprezentantką została Aleksandra Wielgomas, czyli Luna, która Szwecję będzie próbowała podbić piosenką "The Tower". TVP wybrała wokalistkę w ramach wewnętrznych preselekcji. Decyzję podjęło jury w składzie: Kasia Moś, Piotr Klatt, Michał Hanczak, Konrad Szczęsny i Łukasz Pieter.

Luna wystąpi w pierwszym półfinale (7 maja), a wśród jej konkurentów są m.in. reprezentanci: Chorwacji, Ukrainy, Irlandii, Litwy, Finlandii, Islandii oraz Cypru.

Mimo że piosenka Luny notuje dobre liczby na Youtube i na Spotify, to jednak bukmacherzy nie są entuzjastycznie nastawieni do polskiej propozycji. Według nich Luna jest dopiero 26. do zwycięstwa na 37 krajów.

Bukmacherzy są zdania, że Luna z "The Tower" do końca będzie walczyć o awans do finału konkursu. Na ten moment jest na 11. miejscu, czyli pierwszym, którym nie daje promocji do finałowego koncertu.

Kto natomiast może w tym roku wygrać Eurowizję? Głównymi faworytami jest Chorwat Baby Lasagna oraz duet z Ukrainy - Jerry Heil i Alyona Alyona. Wysoko oceniane są też szanse Włoch (Angelina Mango), Szwajcarii (Nemo) oraz Holandii (Joost Klein). W czołówce konkursu mają znaleźć się też: Belgia, Grecja, Izrael i Szwecja.

Warto jednak zaznaczyć, że tabela i notowania bukmacherów mogą całkowicie się zmienić. Wiele zależeć będzie od występów na imprezach przed Eurowizją, odpowiedniej promocji wykonawców, a przede wszystkim dyspozycji na próbach przed półfinałami.



Zdjęcie Luna / VIPHOTO / East News

Kto wystąpi na Eurowizji 2024. Lista wykonawców:

Albania: Besa - "Titan"

Armenia: Ladaniva - "Jako"

Australia: Electric Fields - "One Milkali (One Blood)"

Austria: Kaleen - "We Will Rave"

Azerbejdżan: Fahree feat. Ilkin Dovlatov - "Özünlə Apar"

Belgia: Mustii - "Before The Party's Over"

Chorwacja: Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim"

Cypr: Silia Kapsis - "Liar"

Czechy: Aiko - "Pedestal"

Dania: Saba - "Sand"

Estonia: 5miinust & Puuluup - "(Nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi"

Finlandia: Windows95man - "No Rules"

Francja: Slimane - "Mon Amour"

Grecja: Marina Satti - "Zari"

Gruzja: Nutsa Buzaladze - "Firefighter"

Hiszpania: Nebulossa - "Zorra"

Holandia: Joost Klein - "Europapa"

Irlandia: Bambie Thug - "Doomsday Blue"

Islandia: Hera Björk - "Scared of Heights"

Izrael: Eden Golan - "Hurricane"

Litwa: Silvester Belt - "Luktelk"

Luksemburg: Tali - "Fighter"

Łotwa: Dons - "Hollow"

Malta: Sarah Bonnici - "Loop"

Mołdawia: Natalia Barbu - "In The Middle"

Niemcy: Isaak - "Always On The Run"

Norwegia: Gåte - "Ulveham"

Polska: Luna - "The Tower"

Portugalia: Iolanda - "Grito"

San Marino: Megara - "11:11"

Serbia: Teya Dora - "Ramonda"

Słowenia: Raiven - "Veronika"

Szwecja: Marcus & Martinus - "Unforgettable"

Szwajcaria: Nemo - "The Code"

Ukraina: Alyona Alyona & Jerry Heil - "Teresa & Maria"

Wielka Brytania: Olly Alexander - "Dizzy"

Włochy: Angelina Mango - "La Noia"