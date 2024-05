Iolanda z piosenką "Grito" będzie walczyć w barwach Portugalii na tegorocznej Eurowizji.

Czy uda się jej powtórzyć sukces Salvadora Sobrala, który w 2017 roku triumfował w tym konkursie?

Kim jest reprezentantka Portugalii na Eurowizji 2024 Iolanda Costa?

Iolanda Costa, która reprezentować będzie Portugalię na Eurowizji 2024, urodziła się w 1994 roku w nadmorskim mieście Figueira da Foz. Już od dzieciństwa wykazywała zainteresowanie muzyką, co zauważyli jej rodzice i posłali ją do szkoły muzycznej Tecnimúsica w Pombal. Jej muzyczna edukacja rozwinęła się dalej w prestiżowym British and Irish Institute of Modern Music w Wielkiej Brytanii.

Pomimo wczesnych prób talent show, gdzie próbowała swoich sił już w wieku 14 lat, nie odniosła wtedy spektakularnych sukcesów. Teraz, po wygraniu Festival da Canção i z piosenką "Grito", będzie reprezentować Portugalię na Eurowizji 2024 w Szwecji. Jej występ jest wyczekiwany przez fanów, którzy liczą, że Iolanda na scenie w Malmö da niezapomniany show.



Historia Portugalskich występów na Eurowizji

Portugalia zadebiutowała na Eurowizji w 1964 roku. W 1974 roku eurowizyjna piosenka "E Depois De Adeus" stała się symbolem demokratycznego przewrotu w tym kraju. Później Portugalia nie osiągała znaczących sukcesów na Eurowizji, zdobywając najwyższą pozycję - szóste miejsce - dzięki Lucii Moniz w 1996 roku. Upragnione zwycięstwo nadeszło dopiero w 2017 roku, gdy Salvador Sobral triumfował z utworem "Amar Pelos Dois". Zdobył wtedy rekordowe 758 punktów. W zeszłym roku Portugalię reprezentowała Mimicat z piosenką "Ai Coração", zajmując jednak dopiero 23. miejsce.

Przygotowania do Eurowizji 2024. Już 7 maja usłyszymy pierwszych wykonawców

Eurowizja 2024 odbędzie się w Szwecji. Konkurs zostanie zorganizowany w Malmö Arenie, która już gościła Eurowizję w 2013 roku. Półfinały zaplanowano na 7 i 9 maja, a Wielki Finał odbędzie się 11 maja. Hasłem tegorocznej Eurowizji, jest "United By Music".