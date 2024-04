Eurowizja 2024: Kim jest Slimane?

Slimane Nebchi, znany jako po prostu Slimane, to francuski artysta o algierskich korzeniach. Urodził się 13 października 1989 roku w Chelles. Karierę muzyczną rozpoczął od publikowania coverów na YouTube w 2009 roku.

Później wziął udział w kilku muzycznych konkursach, w tym w "Nouvelle Star" w 2009 roku i "X Factor" w 2011 roku. Największą popularność przyniosło mu zwycięstwo w piątej edycji programu "The Voice: la plus belle voix" w 2016 roku.

Jego debiutancki album "À bout de rêves" ("Na końcu marzeń") zdobył status podwójnej platyny we Francji. Kolejne trzy albumy również osiągnęły pierwsze miejsce na francuskich listach przebojów.

Eurowizja 2024: Slimane walczy w barwach Francji

Slimane został wybrany przez francuskiego nadawcę do reprezentowania kraju na Konkursie Piosenki Eurowizji w 2024 roku. Ogłoszenie o jego udziale nastąpiło na początku listopada, a jego utwór "Mon Amour" został wydany wkrótce potem. Piosenkę napisali Meir Salah, Yaacov oraz sam Slimane.



Zdjęcie Slimane / Stephane Cardinale - Corbis / Contributor / Getty Images

Francja była jednym z "ojców założycieli" Eurowizji

Francja jest jednym z siedmiu krajów, które wzięły udział w pierwszym Konkursie Piosenki Eurowizji w 1956 roku. Od tego czasu Francja uczestniczyła we wszystkich konkursach, z wyjątkiem lat 1974 i 1982. Wycofanie się w 1974 roku gdy kraj był w żałobie po śmieci prezydenta Georges'a Pompidou, a w 1982 roku przez decyzję TF1 o nieuczestnictwie. Francja wygrała konkurs pięciokrotnie, ostatni raz w 1977 roku, kiedy to Marie Myriam wykonała "L’oiseau et l’enfant". Najlepszy wynik Francji w XXI wieku to drugie miejsce Barbary Pravi w 2021 roku w Rotterdamie.