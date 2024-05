Współtwórca sukcesu piosenki "The Code" na Eurowizji 2024 zabrał głos

Wojciech Kostrzewa, to polski kompozytor i producent, który właśnie stał się gorącym nazwiskiem w naszym kraju.





Ciąg dalszy skandalu na Eurowizji. "Rzucił się z pięścią"

Eurowizja potrzebuje egzorcysty? Bambie Thug szokuje, Edyta Górniak przestrzega

Tak Luna skomentowała swoją porażkę na Eurowizji. "Popłynęły mi łzy"

Konto Luny na Instagramie zostało zhakowane! "Proszę o więcej szacunku"



Jest bowiem współtwórcą zwycięskiej piosenki "The Code" na Eurowizji 2024. Utwór ten wykonał Nemo, reprezentujący Szwajcarię, zdobywając 591 punktów w głosowaniu jurorów i widzów. Było to pierwsze zwycięstwo Szwajcarii od 36 lat.

Co w "The Code" stworzył Polak?

Kostrzewa w rozmowie z RMF, wyjaśnił swój wkład w utwór. Jego praca obejmowała dodanie elementów symfonicznych, które nadały piosence unikalny charakter.

"Nie odpowiadam za fundamenty i bryłę, tylko za dachówkę i kolor ścian" - mówił kompozytor.



Reklama

Zdjęcie Nemo zwycięzcą Eurowizji 2024 / JESSICA GOW/TT/AFP / East News

"Dostałem wytyczne, żeby wznieść to na wyższy poziom. Po prostu dołożyłem elementy symfoniczne, orkiestrowe, bo zajmuję się muzyką klasyczną" - dodał.

Kompozytor otrzymał gotowe demo, które wzbogacił w swoje aranżacje. Jego rola w tworzeniu piosenki była kluczowa, zwłaszcza w momentach, gdzie wokaliza górnego głosu współgrała z waltorniami.

Kostrzewa pracował zdalnie, co było dla niego nowym doświadczeniem. Pomimo tego, efekty jego pracy przyniosły spektakularne rezultaty.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Luna po powrocie do Polski zabrała głos pomponik.tv

Sukces Nemo na Eurowizji zaskoczył współtwórcę piosenki

"W życiu bym nawet nie pomyślał. W największych snach bym sobie tego nie wyobraził. To wielka radość" - przyznał skromnie.

"Wszyscy się wspieramy. Oczywiście super, jeśli piosenka jest przebojowa i ciekawa, ale nawet jeśli nie idzie wszystko po dobrej myśli, to jest to wsparcie i dużo życzliwości. To jest super" - podkreśla Kostrzewa.

Polski kompozytor zdradził także, że istnieje druga, lżejsza wersja "The Code", zaaranżowana przez niego na specjalne zamówienie Nemo i jego menadżera. Ta wersja jest wyłącznie orkiestrowa i prezentuje inną stronę piosenki.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Alan Cymbalista zwycięzcą programu "Szansa na sukces. Opole 2024". Jak się czuje po wygranej? INTERIA.PL

Kostrzewa onieśmielony sukcesem

Kostrzewa, który od lat pracuje w międzynarodowym środowisku muzycznym, jest onieśmielony pozytywnymi komentarzami od znajomych i nieznajomych.

Żona kompozytora, będąca wielką fanką Eurowizji, jest w totalnym szoku i rozpiera ją duma z osiągnięć męża. Zresztą nie tylko ona.

"Dostałem wiele miłych komentarzy od znajomych i nieznajomych. To mnie onieśmiela" - przyznał Kostrzewa.