Eurowizja 2024 rozpocznie się 7 maja i potrwa do 11 maja. Tegoroczna edycja odbędzie się w Szwecji dokładnie 50 lat po legendarnym zwycięstwie grupy ABBA. W konkursie udział wezmą przedstawiciele 37 państw, w tym m.in. powracającego po ponad 30 latach nieobecności Luksemburga. W stawce zabraknie ostatecznie Rumunii, która wycofała się z konkursu z powodów finansowych.



Poznaliśmy już wszystkich uczestników tegorocznej Eurowizji oraz ich utwory. Według bukmacherów głównym faworytem do wygranej całego konkursu jest reprezentant Szwajcarii Nemo. Jednak do pewnego moment typowano, że głównymi kandydatkami do zwycięstwa na Eurowizji będą dwie ukraińskie artystki - Jerry Heil oraz alyona alyona. I choć ostatnie tygodnie to spadek Ukrainek na czwarte miejsce, nadal stawia się je w gronie faworytek wydarzenia.

Obie uczestniczki Eurowizji mają sporo powiązań z Polską. Jak do tej pory wyglądały ich kariery i o czym jest ich eurowizyjny przebój?



Kim jest Jerry Heil? Występowała w "X Factorze", nagrała piosenkę z Krystianem Ochmanem

Urodzona w 1995 roku Jerry Heil to ukraińska wokalistka, autorka tekstów oraz youtuberka. Na świat przyszła w Wasylkowie, następnie przeprowadziła się do Kijowa, gdzie uczyła się w Kijowskim Państwowym Instytucie Medycznym im. R.M. Gilera, a następnie studiowała na Ukraińskiej Akademii Muzycznej.

Jej kariera rozpoczęła się w 2017 roku, kiedy to Jerry Heil, a właściwie Jana Ołeksandriwna Szamajewa, zgłosiła się do tamtejszej wersji "X Factora" (nieco wcześniej podpisała swój pierwszy kontrakt). Choć w talent show nie dotarła do finału (odpadła w etapie boot camp).

Debiutancki album - "Ja, Jana" - wydała dwa lata później. W 2020 roku po raz pierwszy próbowała dostać się na Eurowizję. Wtedy jeszcze solowo. Jednak piosenka "Vegan" nie zdobyła na tyle dużej popularności, aby przynieść sukces. W konkursie Widbir zajęła szóste miejsce.

Kolejne podejście do Eurowizji zaliczyła w 2022 roku. Z piosenką "When God Shut the Door" zajęła trzecie miejsce. Tamte eliminacje wygrała Alina Pash, która niedługo przez rozpoczęciem konfliktu ukraińsko-rosyjskiego została zdyskwalifikowana za pobyt na Krymie. Ostatecznie Ukrainę w tamtym roku reprezentował Kalush Orchestra i wygrał cały konkurs.

Po 24 lutego 2022 roku Jerry Heil wydała serię piosenek, które miały podnosić ducha Ukraińców. Wokalistka stawała się też coraz popularniejsza w Polsce. Jej numery zaczęły zdobywać milionowe wyświetlenia, a największym przebojem został utwór "Marzenie", którego teledysk obejrzano ponad 10 milionów razy.

Heil zaczęła też nagrywać z polskimi artystami. Utwór "Bracia" nagrała z raperem Przyłu. "Przyłu jest jednym z najbardziej utalentowanych autorów piosenek, jakich kiedykolwiek spotkałam. Mam nadzieję, że to dopiero początek naszej współpracy. Bardzo szybko się zsynchronizowaliśmy i razem z Antonem Chilibim i Ivanem Klymenko napisaliśmy ten utwór w pół dnia" - pisała Jerry.

Dużo większym zainteresowaniem cieszył się numer z Krystianem Ochmanem. "Bronia" na Youtube odtworzono 3,8 miliona razy. "To nie jest tylko współpraca dwóch wykonawców - to dowód na to, że jesteśmy rozumiani w Polsce. I równie dobrze rozumiemy polskich muzyków" - czytamy. Utwór został wykonany również przy okazji koncertu Polsatu "Stay Together - Nie bądź obojętny" w rocznicę wybuchu wojny. Heil kilka miesięcy wcześniej pojawiła się też na charytatywnym koncercie TVN-u "Razem z Ukrainą". Tam wystąpiła m.in. z Urbańskim.

Wokalistka ma też na koncie współpracę z raperem Gedzem. We wrześniu 2022 roku ukazał się utwór "Viter viie". Trzecią artystką w tym projekcie była natomiast alyona alyona.

Kim jest alyona alyona?

W duecie Jerry Heil - alyona alyona to ukraińska raperka jest dużo większą gwiazdą. Chociaż jej droga do kariery była wyjątkowo wyboista. Alyona Savranenko urodziła się w niewielkiej miejscowości Kapitaniwka. Ukończyła psychologię oraz pedagogikę, a następnie pracowała jako przedszkolanka w Baryszówce w obwodzie kijowskim (10 tys. mieszkańców), zarabiając kwotę w przeliczeniu nie większą niż 600 złotych.



Jej kariera wystrzeliła w 2018 roku. Przełomem okazał się numer "Rybky", który stał się wiralem. Alyona poszła za ciosem i wkrótce światło dzienne ujrzały kolejne utwory - "Hołowy" i "Widczyniaj".

Pół roku po tym, jak głośno o raperce zrobiło się nie tylko w Ukrainie, ale i na całym świecie (pisano o niej m.in. w "The New York Times", "Vogue", "Independent" czy "The Guardian"), artystka wydała pierwszy album pt. "Pushka".

Po jego premierze Ukrainka dostawała propozycje występów na prestiżowych festiwalach. Pojawiła się m.in. na SXSW w Austin, a także na Eurosonic i WavesVienna. W 2019 roku wystąpiła na słynnym Sziget Festival.

Alyona łącznie nagrała cztery albumy. Trzeci w jej dyskografii - "Galas" - ukazał się natomiast nakładem Def Jam Recordings Poland. Nie był to przypadek. Raperka w naszym kraju w pewnym momencie cieszyła się całkiem sporą popularnością. W 2022 roku wystąpiła na katowickim OFF Festivalu. "Jeszcze niedawno była urodzoną na ukraińskiej wsi przedszkolanką, pełną kompleksów i złych myśli. Dziś jest gwiazdą hip hopu o międzynarodowym zasięgu, wzorem dla wielu (nie tylko) dziewczyn" - tak opisywali ją organizatorzy. Alyona nagrała również wspólny numer Żabsonem pt. "Dym", który zgarnął milion wyświetleń.



Alyona alyona i Jerry Heil łączą siły na Eurowizję 2024. O czym jest utwór "Teresa & Maria"?

Wokalistka i raperka, które miały okazję już ze sobą nagrywać, na początku 2024 roku zgłosiły się na Eurowizję z utworem "Teresa & Maria" . Piosenkę skomponowali Anton Chilibi i Ivan Klymenko, a tekst napisały Alona i Jana.

Duet utwór opisuje jako "pieśń o nadziei". Inspiracjami do stworzenia piosenki były Matka Boska oraz Matka Teresa. Wymienianie słynnej katolickiej działaczki w kontekście piosenki wywołało sporo zamieszania. W ostatnich latach coraz głośniej mówi się o tym, co działo się w jej hospicjach i jak naprawdę wyglądał jej majątek (miał wynosić 100 mln dolarów). Alyona tłumaczyła w jednym z wywiadów, dlaczego przywołała właśnie tę postać. "Tak jak my chcemy wygrać, tak Matka Teresa chciała, aby ludzie mogli żyć. Choć jej wizerunek jest kontrowersyjny, ta piosenka nie jest o niej" - mówiła.



Kontrowersje wobec piosenki nie powstrzymały duetu od zwycięzca w Widbirze. Jerry Heil i aloyna alyona pokonały m.in. Ziferblat i Melovin. Imponująco wyglądały wyniki głosowania widzów. Na artystki oddano ponad 723 tys głosów. U telewidzów drugie miejsce zajął raper Yaktak (107 tys. głosów).

Krótko po wyborze piosenki przez Ukrainę, duet stał głównym faworytem bukmacherów do zwycięstwa. Obecnie jednak notowania wskazują, że Ukrainki powalczą o wejście na podium z Chorwacją i Włochami. Największe szanse na triumf na niecały miesiąc przed Eurowizją ma reprezentant Szwajcarii Nemo. Alyona i Jerry Heil wystąpią w pierwszym półfinale jako szóste. Reprezentantka Polski, Luna, na scenie pojawi się jako siódma.