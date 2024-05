11 maja 2024 r. w Malmö (Szwecja) odbył się wielki finał 68. Konkursu Piosenki Eurowizji. W tegorocznym konkursie triumfował Nemo ze Szwajcarii z piosenką "The Code", łącznie zdobywając 591 punktów. Podium uzupełnili Baby Lasagna z Chorwacji oraz duet z Ukrainy: alyona alyona i Jerry Heil. W finale nie miała okazji wystąpić polska reprezentantka, Luna, która odpadła na etapie półfinałów konkursu.

Kontrowersje na Eurowizji 2024

O tegorocznym konkursie Eurowizji było głośno nie tylko ze względu na wysoki poziom wystąpień. Muzycznym potyczkom uczestników towarzyszyło bowiem wiele kontrowersji. Publiczność oraz niektórzy reprezentanci mieli pretensje do organizatorów za to, że dopuścili Izrael do konkursu. Z finału został wykluczony reprezentant Holandii, który rzekomo miał dopuścić się ataku na jedną z operatorek. Nemo, zwycięzca konkursu, również kilka razy wywołał sensację swoich zachowaniem. Wniósł na scenę flagę osób niebinarnych, co nie było dozwolone, a następnie stłukł zdobytą w finale statuetkę.

Uczestnicy wspierali siebie nawzajem

68. Konkurs Piosenki Eurowizji miał też jasne strony. Wielu uczestników jawnie przyznawało, że wszyscy za kulisami są dla siebie życzliwi i wspierają się w trudnych chwilach. Mimo ogromnego stresu, presji i rywalizacji, reprezentanci byli w tym razem. W sieci furorę zrobiło jedno z nagrań, na którym uwieczniony został moment pocieszania Luny przez przedstawicielkę Irlandii - Bambie Thug - w chwili, gdy Polka nie dostała się do finału.

Nie tylko ta sytuacja pokazała wsparcie, którym obdarowywali się nawzajem uczestnicy. Zwycięzca Eurowizji, Nemo, opublikował w sieci nagranie, na którym wspomniał o dobroduszności Polskiej reprezentantki. Podziękował jej za drobny upominek, który podarowała mu w czasie trwania konkursu. Nie zapomniał również o piosence, z którą Luna reprezentowała Polskę na Eurowizji - zatańczył w jej rytm.

Co zwycięzca Eurowizji napisał o Lunie?

"Dziękuję, że jesteś tak wspaniała duszą i że podarowałaś mi bańki mydlane, Luna" - napisał Nemo na portalu TikTok. Do wpisu dołączył nagranie, na którym tańczy do piosenki "The Tower" i puszcza wspomniane bańki mydlane w rytm utworu.