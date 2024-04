TVP oficjalnie potwierdza. Chodzi o Artura Orzecha i Eurowizję

"Ze strony szefostwa TVP usłyszałem dwa pytania. Pierwsze, czy skomentuję w tym roku Konkurs Piosenki Eurowizji. Odpowiedziałem, że tak. Trudno było odmówić, skoro połowę swojego życia zawodowego poświęciłem na Eurowizję. Padło też pytanie, czy wrócę do 'Szansy na sukces'. Też wstępnie się zgodziłem" - mówił Artur Orzech w rozmowie z "Pressserwisem".

Przypomnijmy, że w marcu 2021 r. popularny dziennikarz muzyczny dziennikarz stracił pracę w TVP. Później zdradził, że z czasem jego wpływ na "Szansę na sukces" był coraz mniejszy. Bezpośrednim powodem do rozwiązania umowy miał być planowany występ Jana Pietrzaka i zespołu Boys w jednym z odcinków.

TVP oficjalnie potwierdza. Artur Orzech ponownie skomentuje Eurowizję

Orzech podkreślał wówczas, że to on zrezygnował z współpracy z TVP i dlatego zapłacił karę za nieobecność na planie "Szansy...". W tym programie zastąpił go Marek Sierocki. Ten drugi w duecie z Aleksandrem Sikorą komentował też Konkurs Piosenki Eurowizji.

Sam Orzech nie odpuścił tematu Eurowizji, z którą związany jest od 1992 r. Po rozstaniu z TVP komentował konkurs na swoim kanale na YouTube. W 2021 r. jego relację oglądało na żywo ponad 130 tys. użytkowników. Nieco mniej - ponad 95 tys. wyświetleń - zebrała transmisja w kolejnym roku, a w ub.r. było to 85 tys. widzów.

TVP oficjalnie potwierdziła, że Orzech będzie teraz ponownie komentował Eurowizję w jej barwach. "Prawdopodobnie człowiek z największym doświadczeniem eurowizyjnym w Polsce" - podkreśla nadawca.

Eurowizja 2024 rozpocznie się 7 maja i potrwa do 11 maja. Tegoroczna edycja odbędzie się w Malmö (Szwecja) dokładnie 50 lat po legendarnym zwycięstwie grupy ABBA. W konkursie udział wezmą przedstawiciele 37 państw.

Polską reprezentantką została Aleksandra Wielgomas, czyli Luna, która Szwecję będzie próbowała podbić piosenką "The Tower" ( sprawdź! ). Luna wystąpi w pierwszym półfinale (7 maja), a wśród jej konkurentów są m.in. reprezentanci: Chorwacji, Ukrainy, Irlandii, Litwy, Finlandii, Islandii oraz Cypru.