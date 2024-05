To ona prowadzi Eurowizję 2024. Widzowie ją uwielbiają!

Petra Mede urodziła się 7 marca 1970 roku w Sztokholmie. Już od najmłodszych lat rozwijała swoje zainteresowanie sztuką — w wieku 12 lat rozpoczęła naukę w Szwedzkiej Akademii Baletowej.

Polski dziennikarz kompletnie ją zaskoczył! Sala zamarła. "Nie musisz odpowiadać"

Reprezentantka Malty na Eurowizji ma spory majątek. Kim jest jej ojciec?

Bulwersujące oskarżenia pod adresem organizatorów Eurowizji. Jest odpowiedź na zarzut cenzury

Tak naprawdę wyglądał występ Izraela podczas Eurowizji! Co ukryto w telewizji? 4Specjalizowała się w tańcu współczesnym i z sukcesem rozpoczęła profesjonalną karierę taneczną, występując w Szwecji i Francji.



Kim jest prowadząca Eurowizję 2024 Petra Made?

Jednak powtarzające się kontuzje pleców zmusiły ją do porzucenia marzenia o zawodowym balecie. Nie zrażona, Mede, zdecydowała się spróbować swoich sił w komedii.

W 2005 roku triumfowała na festiwalu stand-upu Bungy Comedy. Ten sukces był początkiem jej kariery jako profesjonalnej komiczki. Od 2007 roku regularnie pojawiała się w programach satyrycznych, a w 2009 roku została uznana za najpopularniejszą kobietę na szwedzkiej scenie komediowej.

Reklama

Wideo LUNA - The Tower (LIVE) | Poland 🇵🇱 | First Semi-Final | Eurovision 2024

Petra Mede to popularna prezenterka w wielu programach

W tym samym roku Mede poprowadziła Melodifestivalen, co otworzyło jej drzwi do dalszej kariery w telewizji. Następnie w 2010 roku została gospodarzem swojego własnego show, "Petra Mede Show", łącząc elementy komedii i talk-show. Prowadziła również dwie edycje ceremonii rozdania nagród Guldbagge, najważniejszego wydarzenia w szwedzkiej branży filmowej.

W 2013 roku była gospodarzem 58. Konkursu Piosenki Eurowizji w Malmö, a dwa lata później współprowadziła jubileuszowy koncert Eurovision Song Contest’s Greatest Hits w Londynie. W 2016 roku z Månsem Zelmerlöwem poprowadziła 61. edycję Eurowizji w Sztokholmie.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Luna o Eurowizji: Nie jest kiczowata. Mamy tu dużo dobrej muzyki INTERIA.PL

Petra Mede na Eurowizji 2024

Nawiązując właśnie do tej historii Petra Mede pierwszą półfinałową noc otworzyła dowcipnym komentarzem: "Robiłam to sama, robiłam to z mężczyzną, a teraz robię to z kobietą".

W ten sposób rozpoczęła współprowadzenie 68. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji w Malmö, towarzysząc Malin Åkerman.

W internecie przybywa komentarzy i wpisów podkreślających jej profesjonalizm, wdzięk i niesamowitą umiejętność prowadzenia tak dużej imprezy. Petra Mede powoli staje się jedną z ikon szwedzkiej Eurowizji.