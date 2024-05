11 maja wystartował finał Eurowizji 2024. Mnóstwo kontrowersji wzbudza Bambie Thug z utworem "Doomsday Blue".

Na Eurowizji zachwyciła widzów TVP. Włoska gwiazda skradła show. "Jest przekonująca"

Jest reakcja na skandal na Eurowizji! Holendrzy rezygnują w ostatniej chwili

Eurowizja 2024: Eden Golan wybuczana w wielkim finale!

Kto wygra Eurowizję 2024? Bukmacherzy już wiedzą. To ulubieniec Polaków!



Bambie Thug, znana jako Cuntry Ray Robinson, jest osobą niebinarną (stąd dukaizmy w tekście) o marokańskich korzeniach, która od 2021 roku eksploruje różne muzyczne gatunki. Zadeklarowału, że występ na Eurowizji to nie tylko próba zdobycia muzycznego uznania, ale również szansa na reprezentowanie społeczności, która rzadko zyskuje silny głos w mainstreamowych mediach.

Reklama

Bambie Thug z utworem "Doomsday Blue" zwyciężyłu irlandzkie preselekcje dzięki wsparciu zarówno jurorów, jak i publiczności. Już po pierwszych próbach Irlandia zaczęła pchać się wysoko do góry w rankingu u bukmacherów.



Kontrowersje wokół Bambie Thug. Co działo się po pierwszym półfinale?

Eurowizyjny występ Bambie Thug to połączenie burleski, mrocznych motywów. Na scenie gwieździe z Irlandii towarzyszył jeden tancerz, a mocne brzmienie, charakterystyczny wokal oraz świetna praca kamery stworzyły piorunujące widowisko. Wielu widzów nie kryło zachwytów nad Irlandią i Bambie. Jednak jej osoba wzbudziła mnóstwo kontrowersji.



Irlandię skrytykowała wiele osób w mediach społecznościowych, m.in. za promowanie okultyzmu. Przeciwna takiej ekspresji artystycznej była m.in. Sandra Kubicka. Po swoim półfinale Bambie krytykowała chociażby Natalie Barbu, a także delegacja Izraela.



To jednak nie jedyna kontrowersja, która pojawiła się po występie Bambie. Organizatorzy ocenzurowali występ, nakazując zmycie zapisanych w Ogham (stare pismo używane do języka celtyckiego) haseł "zawieszenie broni" i "wolność dla Palestyny".



Wideo Bambie Thug - Doomsday Blue (LIVE) | Ireland 🇮🇪 | First Semi-Final | Eurovision 2024

"To było dla mnie bardzo ważne, bo jestem za pokojem oraz za sprawiedliwością. Niestety zmuszono nas do zmiany tego zapisu i ograniczenia go jedynie do hasła 'Ukoronować wiedźmę'. Taki był wymóg EBU' - przekazali Bambie i jej tancerz na spotkaniu z prasą. Na Instagramie Bambie zdradziła, że dostała od organizatorów ultimatum i zagrozili, że nie zostaną dopuszczeni do występu.

Bambie Thug skarży się na Izrael i wytyka organizatorom brak działania

Zaraz przed swoim występem Bambie Thug, do sieci trafiło oświadczenie, w którym delegacja Irlandii i Bambie przekazali, że zgłoszono złamanie regulaminu przez Izrael.



"W ciągu kilku ostatnich dni złożyliśmy kilka skarg w związku z sytuacjami, które miały miejsce. Dziś rano mojej delegacji na moich oczach potwierdzono, że komentator KAN złamał regulamin Eurowizji podczas pierwszego półfinału. Cierpliwie czekaliśmy, jakie działania chce podjąć EBU w związku ze złamaniem zasad. Od tamtego czasu dotarło do nas oświadczenie dyrektora generalnego EBU, Noela Currana, który zaprzeczył wcześniejszemu potwierdzeniu o złamaniu regulaminu. Nadal czekamy na oficjalne informacje" - napisała.