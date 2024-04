Tali będzie pierwszą reprezentantką Luksemburga na Eurowizji po 31-letniej przerwie. Luksemburg był jednym z siedmiu krajów, które wzięły udział w pierwszym Konkursie Piosenki Eurowizji w 1956 roku i przez lata jego uczestnictwo przyniosło krajowi pięć zwycięstw, ostatnie w 1983 roku. Malutki Luksemburg planował powrót do konkursu już w 2004 roku, lecz zrezygnowano wtedy z powodów finansowych.

Luksemburg wraca na Eurowizję po 31 latach. Kto będzie ich reprezentował?

Tali wystąpi w drugiej połowie pierwszego półfinału tegorocznej Eurowizji, który odbędzie się 7 maja. Wiele wskazuje na to, że jej odświeżony występ może przynieść Luksemburgowi długo oczekiwany sukces. Byłaby to z pewnością spora niespodzianka, po tak długiej nieobecności.



Reklama

Zdjęcie Tali / Jeff Spicer / Stringer / Getty Images

Kim jest Tali, pierwsza reprezentantaka Luksemburga na Eurowizji od 31 lat?

Póki co, luksemburska artystka Tali szykuje się do konkursu Eurowizji 2024 ze swoją odświeżoną wersją utworu "Fighter".



Wokalistka urodziła się w Tel Awiwie, a jej rodzicami jest matka będąca Izraelką oraz peruwiański Żyd. W młodości przyszła wokalistka często przeprowadzała się ze względu na pracę ojca. Mieszkała m.in. w Chile i Argentynie.



Ostatecznie rodzina osiedliła się w Limpertsberg, dzielnicy Luksemburga. Muzyką zainteresowała się w wieku 7 lat, a karierę rozpoczęła jako 12-latka. Studiowała m.in. w Nowym Jorku na Marymount Manhattan College.

Artystka, która w styczniu 2024 roku zwyciężyła preselekcjach w Luksemburgu, przed Eurowizją intensywnie pracowała nad swoim występem. Zdecydowała się m.in. na kompletną zmianę wizerunku, o czym dała znać fanom na swoim profilu na Instagramie. Za zaskakujące fryzury i makijaż odpowiada Luca de Michele.



Długie falujące włosy Tali zostały splecione w warkocze, a sama wokalistka przywdziała czarną bluzkę i lateksową mini. Metamorfozę Tali podkreślają wysokie, czarne kozaki.



Tali przyznaje, że dotychczasowe doświadczenia były dla niej spełnieniem marzeń: "Zawsze chciałam zajmować się muzyką profesjonalnie. Praca w studio, pisanie piosenek... to wszystko jest jak spełnienie marzeń. Pracowałam w Nowym Jorku jako nauczycielka śpiewu, co bardzo lubię. Ale teraz mogę śpiewać profesjonalnie i trudno mi w to uwierzyć" - mówił w jednym z wywiadów.



Zdjęcie Tali / BSR Agency / Getty Images

Tali zakochała się w utworze "Fighter"

Silvio Lisbonne, autor piosenki "Fighter", przyznaje, że znalezienie odpowiedniego wykonawcy zajęło kilka tygodni. Tali zakochała się w utworze, gdy po raz pierwszy go usłyszała. Była wtedy w Nowym Jorku i wysłała autorom krótką wiadomość głosową, którą nagrała w swoim pokoju.