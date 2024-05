Finał 68. Konkursu Piosenki Eurowizji po ubiegłorocznym zwycięstwie Loreen odbywa się w Malmö. Szwecja jest gospodarzem konkursu w wyjątkową rocznicę - 50 lat temu triumfowała ABBA z wielkim hitem "Waterloo" ( sprawdź ). Finał będzie można obejrzeć już w sobotę 11 maja 2024 r.

Za nami drugi półfinał Eurowizji 2024, z którego do następnego etapu awansowało 10 reprezentantów. Wśród nich znaleźli się artyści, tacy jak Joost Klein z Holandii, Marina Satti z Grecji, Dons z Łotwy, 5miinust i Puuluup z Estonii oraz kilku innych. W finale zabraknie niestety reprezentantki Malty. Sarah Bonnici wystąpiła w półfinale z piosenką "Loop" i straciła szansę na wygraną w konkursie.

Jakie były początki kariery reprezentantki Malty?

Reprezentantką Malty zainteresowały się media. Sarah Bonnici zadebiutowała na scenie już jako dziecko. W 2009 r. wzięła udział w eliminacjach do konkursu Eurowizji Junior. Wtedy również nie udało jej się zakwalifikować do finału. Zmotywowało ją to do dalszej pracy i sprawiło, że zaczęła marzyć o występie w dorosłej Eurowizji.

Sarah Bonnici ma bogatego ojca

Prywatnie Sarah Bonnici jest córką maltańskiego biznesmena, który dorobił się ogromnej fortuny. Artystka może pochwalić się pokaźnym majątkiem. Jej ojciec, Marcel Bonnici, jest zarządcą Mercury Tower, czyli najwyższego budynku na Malcie oraz klubu sportowego Ħamrun Spartans FC. Mężczyzna dba nie tylko o swoje interesy, ale także pamięta o rodzinie. Przede wszystkim zadbał o edukację córki. Dzięki niemu wokalistka ukończyła studia na prestiżowym Uniwersytecie Maltańskim.