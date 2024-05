9 maja to data drugiego półfinału Eurowizji 2024. Do rywalizacji o awans do wielkiego finału stanie 16 wykonawców, w tym z Holandii, Czech, Belgii, Armenii, Szwajcarii, Izraela i Grecji.

Na tle popowych i elektronicznych piosenek mocno wyróżniać będzie się norweska kapela Gate, która reprezentuje swoją muzyką połączenie folku i rocka.



Norwegia wybrała na Eurowizję rocka. Piosenka "Ulveham" podbije Europę?

Tegoroczni reprezentanci Norwegii na Eurowizji - Gate - wygrali na początku lutego tamtejsze wieloetapowe eliminacje Melodi Grand Prix 2024 z piosenką "Ulveham".

Reklama

"To naprawdę niesamowite widzieć całe wasze wsparcie dla Gate i dla naszego utworu. Dziękujemy serdecznie za wszystkie oddane na nas głosy. Naszą misją od zawsze było rzucanie światła na niezwykle bogate skarby folkloru i tradycyjnej muzyki z Norwegii. Udział w Eurowizji daje nam najlepszą okazję, aby pokazać je światu!" - mówili krótko po zwycięstwie.

Potężny wokal wokalistki zespołu i hipnotyzujące wykonania na żywo sprawiły, że o zespole zrobiło się głośno również poza ich krajem. O czym natomiast opowiada sama piosenka formacji?

"Ulveham" to utwór przywołujący wewnętrzną pierwotną siłę oraz kobiecą energię. Tekst oparty jest na starej opowieści "Møya i Ulveham", w której to młoda dziewczyna doświadcza szeregu niesprawiedliwych niepowodzeń, ale stając na straży dobra, zwycięża i przełamuje klątwę na nią nałożoną.

Kim są muzycy zespołu Gate? W Norwegii są ikonami rocka!

Zespół Gate określany jest przez norweskie media jako fenomen folk-rockowy, a nawet narodowy klejnot kultury. Muzycy zjednali sobie fanów urzekającymi tekstami, elektryzującą rockową energią oraz dynamicznym wokalem Gunnhild Sundli

Pochodzący z Trondheim zespół szybko zyskał uznanie w całym kraju, ale droga, którą przebyli nie była od początku usłana różami i prowadziła od skromnych początków w sali prób do hipnotyzujących występów na dużych scenach w całej Skandynawii. Zespół opublikował pięć bardzo dobrze przyjętych przez krytyków albumów i dzięki temu ugruntował swoją pozycję pionierów gatunku folk-rock w swoim kraju.

Po tymczasowej przerwie grupa wróciła do działalności w 2017 roku. W 2023 roku magazyn "Norway Rock Magazine" napisał: "Wspaniale jest widzieć, że historia norweskiego rocka wciąż jest żywa i nadal dostarcza uczucia ekscytacji".