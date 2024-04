Silvester Belt urodził się w Kownie na Litwie. Jest absolwentem szkoły muzycznej Konserwatorium im. Juozasa Gruodziusza. W 2019 ukończył studia na londyńskim uniwersytecie University of Westminster. Tegoroczny reprezentant Litwy sporo mówi w wywiadach o swoich doświadczeniach muzycznych, eliminacjach konkursowych, a także o swojej orientacji i tym, jak odbierany jest na Litwie.



Silvester pokonał zespoły Shower i The Roop w litewskich preselekcjach i teraz wystąpi z utworem "Luktelk". Ten utwór już zdobył ogromną popularność, stając się hitem na litewskim Spotify i na radiowych antenach w tym kraju. Sam artysta odważnie mówi, że nie czuje presji przed zbliżającymi się próbami i finałem.

Sylwester już zdążył się zaprzyjaźnić z innymi uczestnikami Eurowizji. Szczególnie blisko jest mu z Bambie Thug z Irlandii oraz Ollie Alexandrem z Wielkiej Brytanii, z którym miał okazję spotkać się na koncercie Years & Years.

Zdjęcie Silvester Belt / Mario Wurzburger / Getty Images

Silvester to pierwszy otwarcie wyoutowany biseksualny artysta z Litwy. Jak sam przyznaje czuje się w tym kraju bezpiecznie i jest akceptowany... co było dla niego na początku zaskoczeniem.



"Jednym z powodów, dla których myślałem, że nigdy nie będę mógł tego zrobić, reprezentować swojego kraju na Eurowizji, jest to, że spodziewałem się, że większość ludzi mogłaby nawet głosować przeciwko mnie i na kogoś innego z tego względu. Ku mojemu zaskoczeniu, Litwa widocznie jest bardziej otwarta, niż myślałem. To taki zaszczyt i jestem szczęśliwy, że ludzie uwierzyli w moją piosenkę być może bardziej niż we własne przekonania. Nawet ludzie, którzy niekoniecznie czują się komfortowo z innością, mogą po prostu cieszyć się muzyką" - mówił w jednym z wywiadów.



Zdjęcie Silvester Belt / BSR Agency / Getty Images

Mimo obaw Litwa przyjęła Silvestra bardzo ciepło. Artysta spodziewał się, iż jego orientacja seksualna może być przeszkodą, tymczasem krajowe eliminacje udowodniły, że rodacy wspierają go w pełni.



Urodzony w 1997 roku w Kownie Silvester zaczął swoją karierę muzyczną już jako czterolatek. Po studiach w Londynie na University of Westminster, wrócił do Litwy, gdzie szybko zdobył popularność. Często pojawia się w litewskich programach rozrywkowych.