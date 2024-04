W 68. Konkursie Piosenki Eurowizji Polskę reprezentować będzie Luna. Młoda wokalistka wystąpi w Malmö z energicznym utworem "The Tower" ( sprawdź ). Półfinał z jej udziałem odbędzie się już 7 maja. Polka będzie w nim rywalizować m.in. z wokalistami z Chorwacji, Ukrainy, Irlandii, Litwy, Finlandii, Islandii oraz Cypru.

Promując swoją piosenkę polska reprezentantka ruszyła w eurowizyjną trasę koncertową, która obejmuje m.in. Madryt, Barcelonę, Londyn, Amsterdam, Sztokholm i Oslo. W trakcie niej artystka nabawiła się problemów z głosem, przez co musiała odwołać swój koncert w dwóch europejskich miastach. Coraz częstsze występy i zbliżający się termin półfinału wzbudzają ogromne zainteresowanie mediów osobą Luny. Udziela ona wielu wywiadów, dzięki którym fani coraz lepiej poznają sylwetkę artystki.

Luna chce zmienić imię

Luna to jedynie pseudonim artystyczny reprezentantki Polski na Eurowizji 2024. Wokalistka tak naprawdę nazywa się Aleksandra Katarzyna Wielgomas. Jej dane personalne nie są dla niej powodem do wstydu, czy tajemnicą, jednak artystka wyjawiła, że chciałaby zmienić imię. Jakie ma ku temu powody?

"Wszyscy zwracają się do mnie Luna, a jak ktoś mówi Ola, to już nawet nie bardzo reaguję. Chciałam, żeby to imię było już zmienione na Eurowizję" - wyznała w rozmowie z WP. Luna przyznała także, że nawet rodzina zwraca się do niej od dłuższego czasu jej wymyślonym pseudonimem.

Plany reprezentantki zostały pokrzyżowane przez liczne wyjazdy, związane z Eurowizją. "Niestety, jest sporo zachodu przy wymianie paszportu i dowodu osobistego, a mamy teraz dużo wyjazdów. Obawiam się, że coś mogłoby się nie udać, dlatego wstrzymałam się i po Eurowizji oficjalnie złożę wniosek" - powiedziała Luna.

Luna rozpoczyna nową drogę w swoim życiu

Zmiana imienia dla Luny jest ważna nie tylko ze względu na wygodę i przyzwyczajenie. Młoda wokalistka wyznała, że jest to dla niej symbol rozpoczęcia nowej drogi i zostawienia za sobą tego, co było kiedyś.

"Chcę to zrobić, żeby w pełni przejąć swoje życie, żyć po swojemu, na własnych zasadach, jako niezależna, bardzo indywidualna osoba. To moja decyzja, jestem dorosłą dziewczyną" - wytłumaczyła Luna.