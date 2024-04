Luna to młoda artystka, która w tym roku będzie reprezentowała Polskę na Eurowizji. Jest obecna na scenie muzycznej zaledwie od 2018 roku, a już osiąga sukcesy. Wszystkiego nauczyła się występując na deskach Teatru Wielkiego - Opery Narodowej w Warszawie. Dzięki swojemu przygotowaniu, w preselekcjach wewnętrznych do konkursu Eurowizji pokonała takie legendy polskiej sceny muzycznej, jak Edyta Górniak, Justyna Steczkowska, czy Natasza Urbańska. Teraz szykuje się na wyjazd do Szwecji.

Pod koniec kwietnia Luna opuszcza Polskę i leci do Szwecji, aby kontynuować ćwiczenia do eurowizyjnego występu w półfinale. Zaśpiewa swój przebój "The Tower" już 7 kwietnia w Malmo. Wiele osób nie może powstrzymać się przed obstawianiem, czy uda jej się dojść do finału. Bukmacherzy są jednogłośni. Uważają, że Lunie nie uda się dostać grand prix. Po sukcesach swoich poprzedników - Blanki oraz Krystiana Ochmana - na artystce ciąży niemała presja. Luna tłumaczy, że ma bardzo niewiele czasu na przygotowania. Do wyjazdu zostały niecałe dwa tygodnie. O swojej wygranej w preselekcjach dowiedziała się w połowie lutego, a niektórzy z jej przeciwników wiedzieli o swojej roli reprezentanta dużo wcześniej.

Jak Luna radzi sobie ze stresem?

Wokalistka w rozmowie z Plejadą wyznała, że praca nad mentalnością to klucz do sukcesu. Oprócz treningów choreograficznych i ćwiczenia wokalu pozostaje pod stałą opieką psychologiczną. "Ta praca mentalna też jest bardzo duża. Oczywiście jest bardzo dużo prób, treningów wokalnych, tanecznych, ale to przygotowanie formy psychicznej też jest tutaj bardzo ważne. Myślę, że jestem w dużo lepszej kondycji psychicznej. Jestem pod opieką właśnie psychologa, który zawsze gdzieś mnie podbuduje i doda odwagi" - powiedziała Luna.

Lunie towarzyszy ogromny stres, związany z reprezentowaniem Polski na Eurowizji. Oprócz profesjonalnej opieki psychologa znajduje własny sposób na radzenie sobie z presją. "Na pewno zabieram bardzo dużo puzzli, które zamierzam układać, żeby się odstresować. Będę układać puzzle z widokami szwedzkimi" - przyznaje wokalistka. Jest pewna, że łamigłówki umysłowe pomogą jej w lepszych przygotowaniach do konkursu.