Kuriozalna sytuacja. Telewizja przerwała występ Luny na Eurowizji! Grozi im wysoka kara

Oprac.: Daniel Kiełbasa Eurowizja 2024

Niecodzienny obrazek zobaczyli widzowie serbskiej telewizji RTS2. Podczas występu Polki stacja przerwała nadawanie Eurowizji, aby pokazać przylot do Serbii przewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej Xi Jinpinga. Tym samym tamtejszy nadawca złamał regulamin konkursu. Czy spotka go za to kara?

Serbowie nie zobaczyli w całości występu Luny. Powód może zaskakiwać /JESSICA GOW/TT/AFP /East News