Holendrzy oburzeni decyzją organizatorów Eurowizji. Piszą o skandalicznej decyzji

Dodajmy, że po decyzji EBU, Holendrzy wystosowali oświadczenie, w którym karę dla Joosta uznali "za szokująco surową i nieadekwatną". Tłumaczyli też, co stało się za kulisami.





"Incydent [z udziałem Joosta] miał miejsce w czwartkowy wieczór. Wbrew wcześniejszym ustaleniom Joost był filmowany zaraz po zejściu ze sceny i gdy wchodził do green roomu. W tamtym momencie dawał on wielokrotnie do zrozumienia, że nie chce być kręcony. Nie zostało to uszanowane. To doprowadziło do gróźb, które rzucił w stronę operatorki. Joost w ogóle jej nie dotknął. Incydent został zgłoszony, po czym EBU i policja wszczęła dochodzenia" - czytamy.



"Wczoraj i dziś konsultowaliśmy sprawę z EBU i zaproponowaliśmy kilka rozwiązań. Mimo to zdecydowano się zdyskwalifikować naszego reprezentanta. AVROTROS uznaje karę za bardzo surową i nieadekwatną. Jesteśmy za dobrymi manierami - nie ma co do tego wątpliwości - ale naszym zdaniem wykluczenie nas z konkursu nie jest odpowiednio wyważone w stosunku do przewinienia. Jesteśmy rozczarowani i smutni z powodu milionów fanów, którzy czekali na ten wieczór. To, co Joost wniósł do Holandii i Europy, nie powinno się tak skończyć" - czytamy.

W podobnym tonie utrzymane było oświadczenie drugiego holenderskiego nadawcy - NPO - który karę uznał za "drastyczną i nieadekwatną". Cornald Maas, komentator z ramienia holenderskiej telewizji decyzję wprost nazwał "skandaliczną". Dodał też, że nie widzi przyszłości dla tak funkcjonującej Eurowizji.