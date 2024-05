68. Konkurs Piosenki Eurowizji 2024 po ubiegłorocznym zwycięstwie Loreen odbywał się w Malmö. Szwecja jest gospodarzem konkursu w wyjątkową rocznicę - 50 lat temu triumfowała ABBA z wielkim hitem "Waterloo". W tym kraju konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem; Szwedzi odnoszą też wielkie sukcesy. W sumie reprezentanci tego państwa wygrywali aż siedmiokrotnie, co jest rekordem na równi z Irlandią.

Od zeszłego roku Eurowizja ma uniwersalny slogan "United by Music" (Zjednoczeni muzyką). W roli prowadzących wystąpiły prezenterka Petra Mede (prowadziła już Eurowizję 2013 i 2016) oraz kanadyjska aktorka pochodzenia szwedzkiego Malin Akerman (ma w dorobku role w m.in. "Watchmen: Strażnicy", "Narzeczony mimo woli", "Bractwo Bang Bang" i "Rock of Ages").

Eurowizja 2024 - finał. Kto jest głównym faworytem?

Sobotni finał odbywał się w cieniu skandalu. Reprezentant Holandii Joost Klein decyzją Europejskiej Unii Nadawców został wykluczony. Chodzi o zdarzenie, do którego doszło po czwartkowym półfinale. Skargę na wokalistę złożyła członkini ekipy produkcyjnej.



"Prowadzimy politykę zerowej tolerancji wobec niewłaściwego zachowania podczas naszego wydarzenia i dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczne środowisko pracy wszystkim pracownikom Konkursu. W świetle tego zachowanie Joosta Kleina wobec członka zespołu uznaje się za naruszenie zasad Konkursu" - przekazali organizatorzy.

Pozostali uczestnicy zachowali swoje wcześniej ustalone numery - widzowie z Holandii mogli również głosować w finale.

Sobotni koncert rozpoczął szwedzki wokalista, aktor i prezenter Björn Skifs, dwukrotny uczestnik Eurowizji (1978, 1981). Przypomnijmy, że w wielkim finale nie pojawiła się reprezentantka Polski Luna z piosenką "The Tower" ( sprawdź! ). O tym, które miejsce ostatecznie zajęła we wtorkowym półfinale dowiemy się dopiero po zakończeniu sobotniego koncertu.

Jeszcze przed startem występów finalistów ruszyło głosowanie. Zgodnie z regulaminem nie można było głosować na przedstawicieli swoich krajów. Jako pierwsi na scenie pojawili się bracia bliźniacy Marcus & Martinus ("Unforgettable" - sprawdź! ). Co ciekawe, choć na świat przyszli w Norwegii, w tym roku reprezentowali gospodarzy - Szwecję.

Spory aplauz wywołał kolejny duet - alyona alyona i Jerry Heil z Ukrainy w piosence "Teresa & Maria" ( sprawdź! ). Nieco patetyczna i zarazem żywiołowa propozycja sprawiła, że nasi wschodni sąsiedzi od samego początku znajdowali się w gronie faworytów.

Pierwszym reprezentantem Wielkiej Piątki w finale był Isaak z Niemiec ("Always On The Run" - sprawdź! ), który zaprezentował się bez wielkiego zadęcia. Przyjemna piosenka raczej nie poprawi wyników naszych zachodnich sąsiadów, którzy w ostatnich latach regularnie plasowali się w końcówce stawki. Po wokaliście pojawiła się urodzona w Izraelu Tali, która reprezentuje wracający na Eurowizję po ponad 30 latach Luksemburg ("Fighter" - sprawdź! ).

Eurowizja 2024: Eden Golan wybuczana

Z mocno niechętnymi reakcjami widowni mierzyła się Eden Golan z Izraela ("Hurricane" - sprawdź! ). Realizatorzy telewizyjni sporo się napracowali, by buczenie publiczności nie zagłuszało występu.

Kolejni wykonawcy to Silvester Belt z Litwy ( "Luktelk" ), Nebulossa z Hiszpanii ( "Zorra" ) oraz 5miinust and Puluup z Estonii z piosenką o rekordowo długim tytule "(nendest) narkootikumidest ei tea me (küll) midagi" .

Kontrowersje to nie tylko występ Izraela. Irlandię w tym roku reprezentuje Bambie Thug z szokującym pokazem niczym z satanistycznego horroru ("Doomsday Blue" - sprawdź! ), a w katolickich środowiskach z całej Europy pojawiły się głosy, że konkurs potrzebuje "egzorcyzmów".

Na sięgnięcie po folkowe klimaty ze swoich krajów zdecydowali się Dons z Łotwy ( "Hollow" ) oraz Marina Satti z Grecji ( "Zari" ). Pierwszą połowę zamknął mający wielu fanów w Polsce Brytyjczyk Olly Alexander ( "Dizzy" ).

Kolejne występy przyniosły mocno zróżnicowane klimaty muzyczne - od folkowometalowego Gate z Norwegii ( "Ulveham" ), przez włoską piosenkę od Angeliny Mango ( "La Noia" ) i balladę "Ramonda" od Teya Dory z Serbii po mocno żartobliwy "No Rules!" pochodzącego z Finlandii duetu Windows95man. "Tego nie da się odzobaczyć" - podkreślał Artur Orzech, który komentuje Eurowizję w TVP.

Przed zaliczanym do grona faworytów Nemo z Szwajcarii na scenie pojawili się jeszcze Iolanda z Portugalii ( "Grito" ), Ladaniva z Armenii ( "Jako" ) oraz Silia Kapsis z Cypru ( "Liar" ). Wspomniany Nemo deklaruje się jako osoba niebinarna (tak samo jak Bambi Thug), a w gronie współautorów jego piosenki "The Code" ( sprawdź! ) są dwaj Polacy: Wojciech Kostrzewa i Nikodem Milewski.

Bałkańskie klimaty zapewnili widzom Raiven ze Słowenii ( "Veronika" ) oraz mocno inspirujący się grupą Rammstein Baby Lasagna z Chorwacji ( "Rim Tim Tagi Dim" ). Sporo ognia dołożyła Nutsa Buzaladze z Gruzji ( "Firefighter" ), a na emocjonalny klimat postawił Slimane z Francji ( "Mon Amour" ). Konkursową stawkę zamknęła Kaleen z Austrii ( "We Will Rave" ).

Poza finalistami w trakcie koncertu wystąpili również Alcazar ("Crying at the Discoteque"), Carola, Perelli i Conchita Wurst ("Waterloo" w hołdzie dla grupy ABBA) oraz zwyciężczyni Eurowizji 2023 - Loreen (nowy singel "Forever" i ubiegłoroczna piosenka "Tattoo"). By uhonorować 50-lecie sukcesu "Waterloo", pokazano awatary ABBY z widowiska "Voyage" z Londynu i przypomniano ich występ z 1974 r.

Na kilka minut przed północą zakończono głosowanie telewidzów. W głosowaniu jury wygrał Nemo (Szwajcaria) przed Slimane (Francja), Baby Lasagną (Chorwacja), Angeliną Mango (Włochy) oraz duetem alyona alyona & Jerry Heil (Ukraina). Suma głosów jury i telewidzów dała wygraną Nemo ze Szwajcarii (591 punktów). Drugie miejsce zajął Baby Lasagna (547), a na najniższym miejscu podium znalazł się duet alyona alyona & Jerry Heil (453).

To oznacza, że Eurowizja 2025 odbędzie się w Szwajcarii!