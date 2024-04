Duet Marcus & Martinus tworzą pochodzący z Norwegii bracia bliźniacy - Marcus i Martinus Gunnarsen. Bracia, pochodzący z rodziny o zainteresowaniach muzycznych, niemal od dziecka wiedzą, jak tworzyć przeboje.

Kiedy mieli po 9 lat za sprawą utworu "To dråper vann" wygrali telewizyjny program Melodi Grand Prix Junior i pojawili się na ustach całej Norwegii. Sukces ten kontynuowali wraz z singlem "Elektrisk", który na krajowej liście przebojów utrzymywał się przez 66 tygodni i po dziś dzień jest najczęściej streamowanym kawałkiem z tego państwa.

Norwegowie są popularni nie tylko w Skandynawii - mają też sporą grupę wiernych fanów w Polsce. W marcu 2018 r. wystąpili w Warszawie na swoim koncercie, a jesienią tego samego roku wsparli gościnnie Jasona Derulo podczas jego występu w stolicy naszego kraju.

Eurowizja 2024: Marcus & Martinus w barwach Szwecji

Bliźniacy w 2017 r. wystąpili w roli sekretarzy ogłaszających wyniki norweskiego jury podczas Eurowizji. Swoich sił w tym konkursie próbowali jednak nie w ojczyźnie, ale sąsiedniej Szwecji. W 2023 r. w eliminacjach zajęli drugie miejsce, tuż za Loreen, która wygrała całą Eurowizję. Rok później byli już najlepsi w preselekcjach i to oni będą reprezentować Szwecję podczas majowego konkursu odbywającego się w Malmö z piosenką "Unforgettable" ( sprawdź! ). Bracia wystąpią jako pierwsi w wielkim finale (11 maja).



20 września w ramach trasy "We Are Not The Same Tour" Marcus & Martinus powrócą do Warszawy, by wystąpić w Klubie Progresja.