Eurowizja 2024 rozpocznie się 7 maja i potrwa do 11 maja. Tegoroczna edycja odbędzie się w Szwecji dokładnie 50 lat po legendarnym zwycięstwie grupy ABBA. W konkursie udział wezmą przedstawiciele 37 państw, w tym m.in. powracającego po ponad 30 latach nieobecności Luksemburga.

W notowaniach bukmacherskich prowadzi Ukraina (duet alyona alyona i Jerry Hail - "Teresa & Maria"), a tuż za nią znalazła się Chorwacja. W wyniku zwycięstwa w krajowych preselekcjach reprezentantem tego bałkańskiego kraju został wokalista kryjący się pod pseudonimem Baby Lasagna.

Dodajmy, że jeszcze na początku lutego Chorwacja u bukmacherów znajdowała się pod koniec drugiej dziesiątki. Awans w notowaniach to zasługa piosenki "Rim Tim Tagi Dim" ( sprawdź! ).

Co ciekawe, Baby Lasagna do półfinałów lokalnych preselekcji dostał się z listy rezerwowej, gdy z udziału zrezygnowała wokalistka Zsa Zsa. W finale Baby Lasagna nie miał sobie równych, zdobywając aż 321 punktów (o wynikach decydowali telewidzowie oraz jury w stosunku 50:50). Kolejny był Vinko (82 punkty) i ubiegłoroczni reprezentanci Chorwacji na Eurowizji - Let 3 (79 pkt.).



Eurowizja 2024: Kim jest Baby Lasagna?

Baby Lasagna to naprawdę Marko Purišić, 28-letni wokalista, gitarzysta, kompozytor i producent. Poprzednio występował jako gitarzysta w rockowej grupie Manntra, z którą w 2019 r. zajął czwarte miejsce w preselekcjach do Eurowizji.

Po rozstaniu z formacją rozpoczął solową karierę. Zapowiedziami debiutanckiej płyty "Demons and Mosquitoes" są single "IG Boy", "Don't Hate Yourself, But Don't Love Yourself too Much" i właśnie "Rim Tim Tagi Dim". Ten ostatni numer to żartobliwy utwór o ekonomicznej emigracji młodych Chorwatów, którzy szukają możliwości zarobku zagranicą. Piosenka powstała w sypialni Purišicia, a inspiracją były jego prawdziwe przeżycia - dostał propozycję pracy na statku wycieczkowym, której ostatecznie nie przyjął.

Za teledysk odpowiada partnerka wokalisty - Elizabeta Ružić, a zdjęcia nakręcono w jego rodzinnym mieście Umag na Istrii.



Piosenka porównywana jest do utworu "Cha Cha Cha" ubiegłorocznego reprezentanta Finlandii (Käärijä w 2023 r. zajął drugie miejsce). Sam Baby Lasagna jako główną muzyczną inspirację swojej twórczości wymienia niemiecką grupę Rammstein.



