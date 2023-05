Przypomnijmy, że w 2022 roku Czechy na Eurowizji wystawiły zespół We Are Domi, który niespodziewanie z każdym występem na scenie w Turynie zyskiwał na popularności. Ostatecznie formacja z utworem "Lights Off" dostali się do finału konkursu, gdzie zajęli odległe 22. miejsce.

W tym roku Czesi liczą na dużo lepszą lokatę. Kluczem do sukcesu ma być chwytliwa, feministyczna piosenka "My Sister’s Crown" (śpiewana jest nie tylko po czesku i angielsku, ale też po bułgarsku i ukraińsku) zespołu Vesna, który w tym roku wygrał krajowe eliminacje u naszego południowego sąsiada.

Kim jest Vesna?

Grupa Vesna (czyli po polsku Wiosna) powstała w 2016 roku z inicjatywy Patricii Fuxovej. To ona wpadła na pomysł, aby stworzyć kobiecy skład, który w swojej twórczości będzie inspirował się feminizmem i kulturą słowiańską.



Fuxova zaznacza, że muzyki, którą tworzy jej grupa, nie powinno nazywać się folklorystyczną. "Nie widzę tego. To, co robimy z Vesną, to nie są folkowe piosenki" - komentowała. Obecnie w składzie zespołu występują również: Bara Sustkova, Olesya Ochepovska, Marketa Vendralova, Tereza Cepkova i Tanita Yankovova.

Grupa ma na koncie dwa albumy studyjne. Pierwszy z nich - "Pata bohyne" ukazał się w 2018 roku nakładem Warner Music. Drugi z nich - "Anima" - w 2020 roku również nakładem Warnera, a tworzony był podczas pandemii. Piosenki na płycie inspirowane były relacjami damsko-męskimi oraz kobiecą cielesnością.



Vesna wygrywa eliminacje do Eurowizji. Niespodziewany faworyt

Vesna eliminacje do Eurowizji w 2023 roku wygrała ze zdecydowaną przewagą. Grupa uzyskała 57 procent wszystkich głosów widzów, pokonując pięciu innych konkurentów. Piosenka niemal natychmiast stała się hitem wśród fanów konkursu, a pod koniec stycznia oraz w lutym Czeszki były uważane za jedną z faworytek do wygrania całego wydarzenia. W pewnym momencie bukmacherzy twierdzili, że formacja zajmie czwarte miejsce.

Jednak w kolejnych tygodniach entuzjastyczne oceny fanów i bukmacherów wobec czeskiej propozycji nieco wyhamowały. Wszystko za sprawą występów na żywo. O ile utwór został doceniony, to artystki niekoniecznie radzą sobie z nim na scenie.



Zdjęcie Vesna na inaugracji Eurowizji / Peter Byrne / Getty Images

"Niestety wokalnie się tego słabo słucha i dziewczyny nie oddają klimatu tej piosenki. Sam występ w kamerach jest równie chaotyczny. Nie wiadomo, na czym skupić uwagę. Całość jest ograna białymi światłami i nic więcej się nie dzieje" - można było przeczytać w relacji z próby generalnej na stronie Eurowizja.org.

Wokalistki wystąpią na scenie w różowych strojach, a na sam koniec układają się w koło, które z góry pokazuje kamera.

Nic więc dziwnego, że Vesna obecnie rozpatrywana jest bardziej w kategoriach niespodzianki, jednak nie jako główny faworyt do zwycięstwa. Bukmacherzy obecnie twierdzą, że grupa zajmie 11. miejsce w finale.