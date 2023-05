La Zarra komentuje swój gest

Wokalistka po konkursie skomentowała to, co zobaczyli widzowie. "Chciałam podziękować wszystkim za wsparcie. Jestem dumna, że mogłam reprezentować Francję. Nigdy nie zapomnę tej niesamowitej przygody. Chciałam też dodać, że gest, który wykonałam nie oznaczał pogardy ani zniewagi. Nie był to też środkowy palec. To po prostu gest rozczarowania, który można przetłumaczyć jako 'niech tak będzie', nie miałam zamiaru szokować i prowokować. Przepraszam, jeśli tak to zostało zrozumiane" - napisała na Instagramie.