Remo Forrer to 21-letni wokalista, który pochodzi z Sankt Gallen. Szerokiej publiczności w Szwajcarii przedstawił się w trzeciej edycji tamtejszego "The Voice", którą wygrał w 2020 roku.

Brał też udział w niemieckim talent show "I Can See Your Voice", przypominającym nieco "The Masked Singer", gdzie zdobył sympatię tamtejszych widzów. Piosenkarz pracuje nad debiutanckim krążkiem, a w międzyczasie zgłosił się do szwajcarskich eliminacji do Eurowizji .

Remo Forrer wygrał szwajcarskie kwalifikacje

Szwajcarskie eliminacje rozpoczęły się już w grudniu 2022 roku, jednak ze względu na wieloetapowy sposób selekcji, zwycięzcę poznaliśmy dopiero pod koniec lutego. Do walki stanęło 500 propozycji, z czego jury wyłoniło 30 wykonawców.



Do kolejnego etapu przeszło sześciu artystów, którzy prezentowali się na żywo. Forrer znalazł się w finałowej dwójce. Reprezentant został wybrany głosami zagranicznych ekspertów oraz setki przedstawicieli szwajcarskiej publiczności.



Remo Forrer i "Watergun". Jego utwór współtworzył Polak!

7 marca Szwajcar przedstawił eurowizyjną propozycję o nazwie "Watergun" . Piosenkę stworzyli Ashley Hicklin (współtwórca m.in. utworu "River" Krystiana Ochmana) i Argyle Singh. Trzecim twórcą numeru był Tribbs, czyli Mikołaj Trybulec, znany w Polsce kompozytor i producent.

Co ciekawe Tribbs jest również współautorem eurowizyjnej propozycji Blanki "Solo". Warto dodać, że w przeszłości rozchwytywany polski producent brał też udział w nagrywaniu innych eurowizyjnych propozycji dla m.in. Vincenta Bueno z Austrii, Krystiana Ochmana oraz Lake Malawi z Czech.

Forrer na próbach zaprezentował prostą choreografią. Na scenie towarzyszyły mu cztery tancerki, a całość została wzbogacona pirotechniką oraz zmieniającymi się białymi i czerwonymi światłami.