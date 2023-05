Państwo to było jednym z uczestników pierwszego w historii Konkursu Piosenki Eurowizji w 1956 roku. Wówczas w rywalizacji brało udział tylko 7 krajów. Ostatni raz Luksemburg wystąpił na Eurowizji rok przed debiutem Polski, w 1993 roku. Choć w latach 90. krajowi się nie wiodło w tym wydarzeniu, to jednak wcześniej zwyciężał aż 5 razy co czyni go po Irlandii i Szwecji najbardziej skutecznym w telewizyjnym show.

Luksemburg reprezentowali artyści, którzy po Eurowizji stawali się wielkimi gwiazdami, jak Jean-Claude Pascal, France Gall, Lara Fabian czy Ann-Marie David, która w kwietniu, świętując 50-lecie zdobycia Grand Prix konkursu wystąpiła w Warszawie podczas Polish Eurovision Party.

Reklama

W kuluarach mówi się także o możliwej innej, zaskakującej decyzji. W przypadku dobrego rezultatu w finale dorosłej Eurowizji udział w dziecięcej wersji show rozważają Czechy, co potwierdziła osoba odpowiedzialna za kontakty z mediami czeskiej delegacji. Byłoby to ogromne zaskoczenie, bo kraj ten przez długi okres wycofał się z "dużej" Eurowizji a decyzję motywował zbyt niskim zainteresowaniem czeskich telewidzów.



Od czasu powrotu w 2015 roku Czesi mogą mówić o kilku bardzo dobrych występach, wśród których jest ich najwyższe miejsce w historii Eurowizji - w 2018 roku. reprezentujący naszych południowych sąsiadów Mikolas Josef zajął w finale szóste miejsce. W tym roku Czechy reprezentuje grupa Vesna, która tworzy sześć kobiet. Zbierające dobre opinie artystki awansowały do finału i w sobotę, 13 maja powalczą o zwycięstwo w Liverpoolu.



37 państw w tegorocznej Eurowizji. Rekord padł 12 lat temu

W tegorocznej Eurowizji udział bierze 37 państw. Największy pod względem liczby uczestników był konkurs w 2011 roku. Na scenie wystąpili wtedy reprezentanci aż 43 krajów! Od tamtego czasu ten rekord nie został wyrównany. Ze względu na koszty udziału i - niezwykle precyzyjny i bezlitosny - cennik używania efektów specjalnych, rekwizytów czy scenografii wiele krajów zdecydowało się na rezygnację z rywalizacji.



Polska w swojej 29-letniej, eurowizyjnej historii wycofała się z dwóch konkursów: w 2012 i 2013 roku. Zarząd TVP tłumaczył to słabymi wynikami (w 2011. reprezentantka Polski Magdalena Tul zajęła ostatnie miejsce w swoim półfinale) oraz koniecznością przeznaczenia większych środków na realizacje Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej, które w 2012 roku organizowaliśmy wspólnie z Ukrainą. Nasz kraj, także dzięki aktywnemu działaniu Stowarzyszenia Miłośników Konkursu Piosenki Eurowizji OGAE Polska wrócił do rywalizacji w 2014r. Na scenę w Kopenhadze Telewizja Polska wystawiła Cleo, która zaśpiewała piosenkę "My Słowianie", wyprodukowaną przez Donatana.



Zdjęcie Ola Ciupa i Paula Tumala podczas Eurowizji w 2014 roku / Splash News / East News

Na tę chwilę udział w Eurowizji 2024 potwierdziło kilkanaście państw. Być może Luksemburg to nie jedyny powrót do tego wielkiego show. Wśród dziennikarzy i organizatorów mówi się o ponownym udziale Turcji. Kraj ten wycofał się w 2012 roku, 9 lat po swoim jedynym triumfie w Konkursie Piosenki Eurowizji. Turcja mogłaby powrócić do stawki po zmianie na stanowisku prezydenta kraju. Recep Tayyip Erdogan wielokrotnie krytykował Eurowizję za prezentowane w niej treści.

Z powodów finansowych z udziału w tegorocznym show w Wielkiej Brytanii wycofały się Macedonia Północna, Bośnia i Hercegowina i Bułgaria. Od wielu lat, tłumacząc to także niewielkim zainteresowaniem swoich widzów, w Konkursie Eurowizji nie uczestniczy Słowacja i Andora. Rosja i Białoruś, ze względu na - odpowiednio - rozpoczęcie i wspieranie agresji Władimira Putina na Ukrainę zostały wykluczone z Europejskiej Unii Nadawców, do której przynależność jest konieczna aby w Eurowizji brać czynny udział.