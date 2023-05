Mae Muller to tegoroczna reprezentantka Wielkiej Brytanii na Eurowizji. Z utworem "I Wrote A Song" wokalistka ma znaleźć się w pierwszej dziesiątce konkursu, chociaż gospodarze wieczoru na pewno liczą na zdecydowanie lepsze miejsce swojej przedstawicielki.

Mae Muller miała problemy ze zdrowiem. Lekarze ostrzegli ją przed finałem Eurowizji

Przed finałem w sztabie Wielkiej Brytanii pojawiły się nieoczekiwane problemy. Mae Muller narzekała na problemy z głosem. Reakcja jej trenera wokalnego oraz lekarzy była natychmiastowa. Wokalistka miała odpoczywać przed próbami generalnymi oraz finałowym występem.

O swoich problemach opowiedziała na Twitterze, publikując zdjęcie z kartką z napisem "odpoczynek głosowy".



"Jako ktoś, kto nie potrafi się zamknąć, nawet jeśli od tego zależy jego życie, nie radzę sobie dobrze" - komentowała. "Mój trener wokalny zmusił mnie do noszenia tego napisu, żebym się zamknęła. Jestem zawstydzona" - komentowała.

Zalecenia lekarzy raczej przyniosły odpowiedni efekt. Według ostatnich wiadomości, Muller ma wystąpić w finale. Na scenie pojawi się jako ostatnia, 26. uczestniczka. Wtedy też dowiemy się, w jakiej formie jest jej głos.



Kim jest Mae Muller?

Mae Muller reprezentuje Wielką Brytanię na Eurowizji 2023. Wciąż pracowała w lokalnym pubie, kiedy podpisała swój pierwszy kontrakt. Jeśli jej twarz wydaje ci się znajoma, to dobrze kombinujesz - to właśnie Mae mogliśmy oglądać jeszcze jako dziecko w klipie do piosenki Miki "Grace Kelly", gdy w żółtej sukience siedząc na pianinie parafrazowała wypowiedź legendarnej aktorki z filmu "Dziewczyna z prowincji".

W międzyczasie wokalistka wydała trzy EP-ki, w tym przebojowy numer "Better Days", z którym wystąpiła m.in. w programie Jimmy'ego Fallona. Choć ma zaledwie 25 lat, a na koncie 5 milionów odsłuchów miesięcznie w Spotify, Mae jest głodna kolejnych wyzwań.



W tym roku na 67. Konkursie Piosenki Eurowizji w Liverpoolu będzie reprezentować swój kraj z piosenką "I Wrote A Song", przy której pomagali jej m.in. nominowany do BRIT Awards Lewis Thompson oraz Karen Poole, która współpracowała już m.in. z Kylie Minogue czy Lily Allen.