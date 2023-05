67. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji 2023 już za nami. W Liverpoolu triumfowała Loreen ze Szwecji z piosenką "Tattoo" .

Poza samymi występami uczestników na scenie najwięcej emocji budzi ogłaszanie wyników. W pierwszej kolejności organizatorzy łączą się z przedstawicielami nadawców z państw biorących udział w konkursie. To właśnie oni przekazują rezultatów głosowania jurorów ze swoich krajów.

Spore zaskoczenie przeżyli prowadzący Graham Norton i Hannah Waddingham, gdy doszło do połączenia z Islandią. Na ekranach pojawił się mężczyzna w skórzanej masce z kolcami. Przez kilka sekund milczał, by ściągnąć maskę zakrywającą... kolejną maskę. Ostatecznie rozpiął zamek błyskawiczny umieszczony na ustach, by przekazać, że 12 punktów od islandzkiego jury wędruje do zespołu Voyager - reprezentantów Australii.

Mężczyzną ogłaszającym wyniki z Islandii był jeden z muzyków budzącej spore kontrowersje grupy Hatari, która w barwach tego kraju na Eurowizji 2019 zajęła 10. miejsce z utworem "Hatrið mun sigra". Obecnie zespół jest duetem, który tworzą wokalista Klemens Hannigan oraz perkusista i producent Einar Stefánsson.

Swoją twórczość muzycy określają mianem "BDSM techno". Prezentują się w lateksowych strojach i z sadomasochistycznymi gadżetami. Kontrowersje wzbudzał nie tylko ich wizerunek, ale i zdecydowanie antykapitalistyczne poglądy oraz nawoływanie do bojkotu Izraela (to właśnie tam odbywała się Eurowizja 2019) za okupację Strefy Gazy.

Eurowizja 2019: Hatari (Islandia) w półfinale 1 / 5 Zobacz zdjęcia z występu grupy Hatari z Islandii z numerem "Hatrið mun sigra" ("Nienawiść zwycięży") podczas pierwszego półfinału Eurowizji 2019 w Tel Awiwie (Izrael). Zespół swoją twórczość określa jako "BDSM techno". Islandczycy awansowali do finału konkursu (18 maja), gdzie będą jednym z faworytów do zwycięstwa. Źródło: AFP Autor: JACK GUEZ