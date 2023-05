W czwartkowym półfinale w trakcie głosowania telewidzów zaprezentowano specjalny pokaz "Music Unites Generations", będący wiązanką ukraińskich melodii (m.in. popularna kompozycja "Szczedryk") w wykonaniu reprezentantki Ukrainy na Eurowizji 2014 Mariji Jaremczuk, wokalisty OTOY i Zlaty Dziunki, która w barwach naszych wschodnich sąsiadów wystąpiła na Eurowizji Junior 2022.

Już po zakończeniu głosowania, ale jeszcze przed ogłoszeniem wyników odbył się wokalno-taneczny pokaz "Be Who You Wanna Be", którym dowodziła trójka drag queens - Miss Demeanour, Mercedes Bends i Tamara Thomas. Na scenie zaroiło się od kolorów, bo tej trójce towarzyszyli również tancerze.

Drag queens wystylizowane były na prowadzące Eurowizji 2023: pochodzącą z Ukrainy Julię Saninę, liderkę grupy The Hardkiss, aktorkę Hannah Waddingham oraz prezenterkę i piosenkarkę Aleshę Dixon.

"Eurowizja jest miejscem dla każdego - nieważne, kim jesteś. Trzy wspaniałe drag queens wykonają oszałamiający pokaz z grupą eklektycznych tancerzy. Wykonawczynie reprezentują szeroki przekrój fanów - niezależnych od wieku, narodowości czy pochodzenia - którzy każdego roku są częścią Konkursu Piosenki Eurowizji. Wraz z mieszanką bajecznych piosenek i wspaniałym występem na scenie, będzie to występ, którzy widzowie zapamiętają" - zapowiadali organizatorzy.

