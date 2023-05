Konkurs Piosenki Eurowizji organizowany jest już po raz 67. W tym roku, pomimo zwycięstwa ukraińskiego zespołu Kalush Orchestra i z uwagi na trwającą w kraju wojnę, konkurs odbywa się w Wielkiej Brytanii. Całości patronuje hasło "United by music" - "zjednoczeni przez muzykę".



Eurowizja 2023 odbędzie się w dniach 9-13 maja w Liverpoolu. Podczas konkursu wystąpi 37 państw. W półfinałach usłyszymy zatem łącznie 31 propozycji (kraje tzw. Wielkiej Piątki - Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy mają zapewniony start w finale, a także Ukraina - zwycięzcy z 2022 r.), a w finale wyłącznie 26. W tegorocznej imprezie zabraknie Czarnogóry, Bułgarii i Macedonii Północnej, które zrezygnowały z udziału.

9 maja (początek godz. 21) w pierwszym półfinale zaprezentowało się 15 uczestników. Na scenie nie zabrakło również gościnnie występujących gwiazd.

Na otwarcie koncertu w M&S Bank Arena pojawiła się jedna z prezenterek Eurowizji - pochodząca z Ukrainy Julia Sanina, liderka grupy The Hardkiss . 32-letnia wokalistka zaśpiewała utwór "Mayak" . W rolach prowadzących Julię wspierają aktorka Hannah Waddingham oraz prezenterka i piosenkarka Alesha Dixon.

W TVP z Liverpoolu komentuje Aleksander Sikora, którego z Warszawy przy sylwetkach uczestników wspiera Marek Sierocki.



Jako pierwsza z konkursowych uczestniczek zaprezentowała się Alessandra w mocno dyskotekowym numerze "Queen of Kings" . 22-latka reprezentująca Norwegię zaliczana jest do grona faworytek. Zresztą pierwszy półfinał można określić mianem "grupy śmierci", bo występujący w nim uczestnicy powinni być wysoko również w sobotnim finale.

Kolejni wykonawcy - The Busker z Malty ( "Dance (Our Own Party)" ) oraz Luke Black z Serbii ( "Samo mi se spava") - również nie powinni mieć problemu z awansem. Sporo energii, sporo zamieszania i przebojowości.

Zespół Sudden Lights z Łotwy zaprezentował utwór "Aija" , który nazwał "kołysanką dla całego świata". Z kolei portugalska wokalistka Mimicat ( "Ai Coração" ) pokazała ognistą energię. Lider irlandzkiego zespołu Wild Youth ( "We Are One" ) z wyglądu nieco przypominał Elvisa Presleya z czasów Las Vegas.

Wydarzeniem był występ odjechanej grupy Let 3 z Chorwacji ( "Mama ŠČ!") w którym nie brakowało politycznych aluzji do prezydenta Rosji Władimira Putina ("mały podły psychopata"), który sprezentował przywódcy bratniej Białorusi Aleksandra Łukaszence traktor.

Energetyczny i dynamiczny pokaz dała reprezentantka Izraela Noa Kirel ( "Unicorn" ) . Po Pashy Perfenim z Mołdawii ( "Soarele si luna" ) wystąpiła szwedzka wokalistka Loreen ( "Tattoo" ), która zdaniem wielu specjalistów ma szansę stać się pierwszą kobietą w historii Eurowizji z drugą wygraną. W 2012 r. triumfowała na Eurowizji w Baku (Azerbejdżan) z piosenką "Euphoria".

Duet TuralTuanX z Azerbejdżanu ( "Tell Me More" ) tworzą śpiewający bracia bliźniacy, którzy najwyraźniej chcieli teleportować widzów do stylistyki lat 70. (jeden grał na gitarze, drugi na basie), jednak bez wielkiego powodzenia. Znacznie ciekawiej zrobiło się podczas taneczno-folkowego występu grupy Vesna z Czech ( "My Sister's Crown" ) .



Duet Mia Nicolai & Dion Cooper z Holandii ( "Burning Daylight" ) wprowadził nieco bajkowy klimat, który szybko jednak zburzył ostatni uczestnik konkursu - raper Käärijä z Finlandii ( "Cha Cha Cha" ).



Za nami wszystkie 15 konkursowe występy - po nich rozpoczęło się głosowanie widzów. W tym roku to tylko oni decydują, kto awansuje do finału.



W przerwie przed ogłoszeniem wyników w wyjątkowym duecie wystąpiły wokalistka Alyosha, która w 2010 r. reprezentowała Ukrainę na Eurowizji (zajęła wówczas w finale 10. miejsce) oraz pochodząca z Liverpoolu Rebecca Ferguson (w 2010 r. zdobyła drugie miejsce w brytyjskim programie "X Factor"). Razem wykonały przebój "Ordinary World" z repertuaru Duran Duran (z fragmentem tekstu zaśpiewanym po ukraińsku), który w ich wykonaniu nabrał antywojennego wydźwięku. Na wizualizacjach można było zobaczyć flagi państw (w tym Polski), które wykazały się największym wsparciem dla uchodźców z Ukrainy.

Taneczno-klubową imprezę rozkręciła największa gwiazda pierwszego półfinału - Rita Ora . Poza wiązanką największych hitów zaśpiewała swój najnowszy singel "Praising You" . Dodajmy, że to odświeżona wersja przeboju Fatboy Slima z 1999 r.

Do finału awansowali (kolejność przypadkowa): Let 3 (Chorwacja), Pasha Perfeni (Mołdawia), Remo Forrer (Szwajcaria), Käärijä (Finlandia), Vesna (Czechy), Noa Kirel (Izrael), Mimicat (Portugalia), Loreen (Szwecja), Luke Black (Serbia) i Alessandra (Norwegia).

Eurowizja 2023 - lista startowa pierwszego półfinału:

1. Alessandra (Norwegia) - "Queen of Kings"

2. The Busker (Malta) - "Dance (Our Own Party)"

3. Luke Black (Serbia) - "Samo mi se spava"

4. Sudden Lights (Łotwa) - "Aija"

5. Mimicat (Portugalia) - "Ai Coração"

6. Wild Youth (Irlandia) - "We Are One"

7. Let 3 (Chorwacja) - "Mama ŠČ!"

8. Remo Forrer (Szwajcaria) - "Watergun"

9. Noa Kirel (Izrael) - "Unicorn"

10. Pasha Perfeni (Mołdawia) - "Soarele si luna"

11. Loreen (Szwecja) - "Tattoo"

12. TuralTuanX (Azerbejdżan) - "Tell Me More"

13. Vesna (Czechy) - "My Sister's Crown"

14. Mia Nicolai & Dion Cooper (Holandia) - "Burning Daylight"

15. Käärijä (Finlandia) - "Cha Cha Cha" .

Eurowizja 2023: Kiedy wystąpi Blanka z piosenką "Solo"?

W drugim półfinale (w czwartek) o miejsce w finale Eurowizji powalczy reprezentantka Polski - Blanka z piosenką "Solo" .

