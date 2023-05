Konkurs Piosenki Eurowizji organizowany jest już po raz 67. W tym roku, pomimo zwycięstwa ukraińskiego zespołu Kalush Orchestra i z uwagi na trwającą w kraju wojnę, konkurs odbywa się w Wielkiej Brytanii.

Eurowizja 2023 odbędzie się w dniach 9-13 maja w Liverpoolu. Podczas konkursu wystąpi 37 państw. W półfinałach usłyszymy zatem łącznie 31 propozycji (kraje tzw. Wielkiej Piątki - Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy mają zapewniony start w finale), a w finale wyłącznie 25. W tegorocznej imprezie zabraknie Czarnogóry, Bułgarii i Macedonii Północnej, które zrezygnowały z udziału.

9 maja w pierwszym półfinale zaprezentuje się 15 uczestników. Na scenie nie zabraknie również gościnnie występujących gwiazd.

Na otwarcie koncertu w M&S Bank Arena pojawi się jedna z prezenterek Eurowizji - pochodząca z Ukrainy Julia Sanina, liderka grupy The Hardkiss . 32-letnia wokalistka zaśpiewa utwór "Mayak" .

Clip The Hardkiss Маяк

Nie będzie to jedyny ukraiński akcent - przed ogłoszeniem wyników wystąpi wokalistka Alyosha, która w 2010 r. reprezentowała Ukrainę na Eurowizji (zajęła wówczas w finale 10. miejsce). W Liverpoolu w duecie z Rebeccą Ferguson (w 2010 r. zdobyła drugie miejsce w brytyjskim programie "X Factor") wykona przebój "Ordinary World" z repertuaru Duran Duran .

Największą gwiazdą pierwszego półfinału będzie Rita Ora , która poza wiązanką największych hitów zaśpiewa najnowszy singel "Praising You" . Dodajmy, że to odświeżona wersja przeboju Fatboy Slima z 1999 r.

Clip Rita Ora Praising You (feat. Fatboy Slim)

Eurowizja 2023: Kim jest Rita Ora?

Brytyjska wokalistka i kompozytorka (na świat przyszła w 1990 r. w Prisztinie należącym wówczas do Jugosławii, obecnie stolica Kosowa) odnosi sukcesy również w świecie filmu, telewizji i mody.

W 2022 roku Rita stworzyła własną markę Humans Being. Jej dorobek filmowy i telewizyjny obejmuje udział w takich hitach jak "50 twarzy Greya", "Ciemniejsza strona Greya", "Nowe oblicza Greya", "Do utraty sił", "Pokemon Detective Pikachu", "Kung Fu Panda: the Dragon Knight", "The Masked Singer" (Wielka Brytania), "The Voice of Australia" i "The X-factor UK".

Rita Ora

Wokalistka zagra wkrótce u boku Jamiego Foxxa i Roberta De Niro w filmie "Tin Soldier" i dołączy do Brandy w "Descendants" jako ciąg dalszy znanego cyklu "The Pocketwatch" na Disney+.

13 jej singli trafiło do Top 10 brytyjskiej listy (w tym cztery na sam szczyt). W serwisach streamingowych ma ponad 10 miliardów odsłuchań. Poza płytami "Ora" (2012) i "Phoenix" (2018) wypuściła EP-kę "Bang" z producentem Imanbek (2021). W dorobku ma też przeboje z m.in. Kygo, Tiesto i Jonas Blue, Sigala oraz Samem Feldtem.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Eurowizja 2023: Co gwiazdy mówiły na turkusowym dywanie? INTERIA.PL

Eurowizja 2023: Kiedy wystąpi Blanka z piosenką "Solo"?

W drugim półfinale (w czwartek) o miejsce w finale Eurowizji powalczy reprezentantka Polski - Blanka z piosenką "Solo" .

Clip Blanka Solo

Największym faworytem do zwycięstwa Eurowizji w 2023 roku pozostaje Szwecja, którą reprezentuje wokalistka Loreen z piosenką "Tattoo". W stawce liczą się również Finlandia, Francja, Ukraina, Hiszpania i Norwegia. W pierwszym półfinale pojawią się właśnie m.in. reprezentanci Szwecji, Finlandii i Norwegii. Pozostali faworyci - Francja, Ukraina i Hiszpania - mają zapewniony udział w finale.