Utwór "Due vite", który wywołał zachwyt w San Remo, bije rekordy popularności. Oficjalny teledysk przekroczył 30 milionów wyświetleń, a piosenka została odtworzona na platformach streamingowych 70 milionów razy.

"Jestem dumny, że ponownie będę reprezentować mój kraj i nie mogę doczekać się wyjazdu do Liverpoolu" - powiedział Marco Mengoni, który na konkursie Eurowizji wystąpił już 10 lat temu z piosenką "L'essenziale". Wtedy zajął siódme miejsce, a jego sugestywna ballada trafiła na listę najpiękniejszych włoskich piosenek. Nucił ją w homilii jeden z biskupów podczas mszy na Sycylii, co odnotowały włoskie media.

Już wtedy mówiono o elegancji stylu piosenkarza, co potwierdza piosenka "Due vite". "Wybrałem ją na Eurowizję, bo chcę zaprezentować na scenie mnie samego, a ten utwór jest refleksją, która jest dla mnie bardzo ważna" - wyjaśnił 34-letni artysta. "To osobista podróż, zachęta skierowana dla wszystkich, by zaakceptować to, co życie nam oferuje, bo wszystko, co przeżywamy służy rozwojowi i trzeba to przyjąć, bez rozmyślań i żalu" - dodał.

Marco Mengoni zapowiedział też na lato swoje wielkie tournée. Jego kulminacją będzie koncert, który odbędzie się 15 lipca na Circus Maximus w Rzymie.

Sylwia Wysocka