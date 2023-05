Eurowizja 2023: Kim jest Alessandra z Norwegii? Faworytka wystąpi w Polsce

Konkurs Piosenki Eurowizji organizowany jest już po raz 67. W tym roku, pomimo zwycięstwa ukraińskiego zespołu Kalush Orchestra i z uwagi na trwającą w kraju wojnę, konkurs odbywa się w Wielkiej Brytanii.

9 maja (początek godz. 21) w pierwszym półfinale zaprezentuje się 15 uczestników, którzy powalczą o 10 miejsc premiowanych awansem do finałów. Na scenie nie zabraknie również gościnnie występujących gwiazd.

Konkursowe występy rozpocznie reprezentująca Norwegię Alessandra z utworem "Queen of Kings" . 20-letnia w połowie norweska, w połowie włoska piosenkarka i autorka tekstów zaliczana jest do grona faworytów całego konkursu. Obecnie bukmacherzy dają jej szóste miejsce, a przez pewien czas Alessandra utrzymywała się na podium.

Od czasu wygrania swojego pierwszego konkursu piosenki w wieku zaledwie 6 lat, Alessandra Mele wiedziała, że scena jest miejscem, w którym się rozwija i czuje jak w domu. Jej pragnienie pisania i występowania doprowadziło ją w końcu do jej drugiego domu, Norwegii (stąd pochodzi jej ojciec, matka jest Włoszką, wokalistka urodziła się w miejscowości Pietra Ligure).

Jednym z największych życiowych aspiracji Alessandry jest szerzenie przesłania o miłości do siebie. Temat tak bliski jej sercu, że uważa, iż powinien być nauczany w szkołach. Z zamiarem zainspirowania innych do bycia pewnymi siebie i życzliwymi dla siebie, powstał euforyczny hymn miłości do samego siebie "Queen of Kings". Sama ujawniła, że jest osobą biseksualną.

W ramach promocji tej piosenki 20-latka 1 lutego 2024 r. zaśpiewa w Klubie Hydrozagadka w Warszawie.



Przedsprzedaż biletów dla klientów Citi Handlowy rozpocznie się w 10 maja o godzinie 13:00. Przedsprzedaż Ticketmaster rozpocznie się 11 maja o godzinie 13:00. Wejściówki do ogólnej sprzedaży trafią 12 maja o godzinie 13:00.

Eurowizja 2023 - lista startowa pierwszego półfinału:

1. Alessandra (Norwegia) - "Queen of Kings"

2. The Busker (Malta) - "Dance (Our Own Party)"

3. Luke Black (Serbia) - "Samo mi se spava"

4. Sudden Lights (Łotwa) - "Aija"

5. Mimicat (Portugalia) - "Ai Coração"

6. Wild Youth (Irlandia) - "We Are One"

7. Let 3 (Chorwacja) - "Mama ŠČ!"

8. Remo Forrer (Szwajcaria) - "Watergun"

9. Noa Kirel (Izrael) - "Unicorn"

10. Pasha Perfeni (Mołdawia) - "Soarele si luna"

11. Loreen (Szwecja) - "Tattoo"

12. TuralTuanX (Azerbejdżan) - "Tell Me More"

13. Vesna (Czechy) - "My Sister's Crown"

14. Mia Nicolai & Dion Cooper (Holandia) - "Burning Daylight"

15. Käärijä (Finlandia) - "Cha Cha Cha" .

Eurowizja 2023: Kiedy wystąpi Blanka z piosenką "Solo"?

W drugim półfinale (w czwartek) o miejsce w finale Eurowizji powalczy reprezentantka Polski - Blanka z piosenką "Solo" .

Największym faworytem do zwycięstwa Eurowizji w 2023 roku pozostaje Szwecja, którą reprezentuje wokalistka Loreen z piosenką "Tattoo". W stawce liczą się również Finlandia, Francja, Ukraina, Hiszpania i Norwegia. W pierwszym półfinale pojawią się właśnie m.in. reprezentanci Szwecji, Finlandii i Norwegii. Pozostali faworyci - Francja, Ukraina i Hiszpania - mają zapewniony udział w finale.