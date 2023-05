Eurowizja 2023 to już 67. edycja Konkursu Piosenki Eurowizji. W tym roku, pomimo zwycięstwa ukraińskiego zespołu Kalush Orchestra i z uwagi na trwającą w kraju wojnę, konkurs odbywa się w Wielkiej Brytanii. Całości patronuje hasło "United by music" - "zjednoczeni przez muzykę".

Po wtorkowym koncercie do finału awansowali już (kolejność przypadkowa): Let 3 (Chorwacja), Pasha Perfeni (Mołdawia), Remo Forrer (Szwajcaria), Käärijä (Finlandia), Vesna (Czechy), Noa Kirel (Izrael), Mimicat (Portugalia), Loreen (Szwecja), Luke Black (Serbia) i Alessandra (Norwegia).

Miejsca w sobotnim finale zagwarantowane mają także przedstawiciele tzw. Wielkiej Piątki (Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy) oraz reprezentant Ukrainy (zwycięzcy z 2022 r.). Walka o pozostałe 10 miejsc w finale rozegra się w czwartek (11 maja).

Eurowizja 2023: Kiedy wystąpi Blanka z piosenką "Solo"?

W drugim półfinale zaprezentuje się 16 uczestników. Reprezentująca Polskę Blanka wystąpi jako dziewiąta. Przed nią zaprezentuje się Victor Vernicos z Grecji, natomiast zaraz po niej grupa Joker Out ze Słowenii. Warto dodać, że Polka otworzy drugą połowę występów podczas drugiego półfinału.

Brytyjski dziennik "Guardian" umieścił "Solo" w gronie 14 najciekawszych piosenek z tegorocznego konkursu.



"Oto trochę eurotropikalnego ska (jamajska odmiana popu - red.), które jest tak samo autentycznie karaibskie, jak emigracja podatkowa na Kajmanach, ale jest wystarczająco wesołe. Blanka przykuje też uwagę mężczyzn, którzy, widząc ją, porzucą domowe obowiązki" - napisał o reprezentantce Polski i jej piosence "Solo" dziennikarz Ben Beaumont-Thomas.



Umieścił on kawałek Blanki wśród 14 piosenek, których warto wysłuchać podczas konkursu Eurowizji w Liverpoolu. W zestawieniu wymieszał muzyczne osobliwości z najlepszymi artystycznie propozycji.

"Z kapłankami folkowego horroru i punkowymi dyktatorami jadącymi na kosiarkach do trawy, tegoroczny konkurs ma zwyczajowe dziwactwa wśród wykonawców doskonałego popu" - czytamy.

Poza Blanką znaleźli się Szwedka Loreen ("Tatoo"), Fin Käärijä ("Cha Cha Cha"), ukraiński duet Tvorchi ("Heart of Steel"), austriacka para Teya i Salena ("Who the Hell is Edgar?"), chorwacki zespół Let 3 ("Mama ŠČ"), Ormianka Brunette ("Future Lover"), Duńczyk Reiley ("Breaking My Heart"), Mołdawianin Pasha Parfeni ("Soarele şi Luna"), Norweżka Alessandra ("Queen of Kings"), Serb Luke Black ("Samo Mi Se Spava"), Hiszpanka Blanca Paloma ("Eaea"), niemiecki zespół Lord of the Lost ("Blood & Glitter") i Brytyjka Mae Muller ("I Wrote a Song").

Z kolei inny brytyjski dziennik, "Evening Standard", poświęcił Blance cały artykuł. Zwrócono uwagę na jej kosmopolityzm - jej matka jest Polską, ojcem Bułgarem, a jako nastolatka mieszkała w USA. Jej piosenkę określono jako "wpadającą w ucho". Przypomniano też o perypetiach Blanki przed konkursem.

"Na Instagramie przyznała, że występ na Eurowizji jest dla niej spełnieniem marzeń, ale wcześniej być może przeżyła koszmar. Po tym, jak wykonała 'Solo' w polskich eliminacjach, zarzucono jej, że piosenka jest plagiatem utworu 'Up' z 2022 r., rumuńskiej gwiazdy pop Inny, a przy głosowaniu były nieprawidłowości. Nie wszczęto jednak żadnego postępowania i Blanka może brać udział w konkursie" - napisano.