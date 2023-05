Znamy już komplet 26 finalistów trwającej 67. edycji Konkursu Piosenki Eurowizji 2023 .

Do grona krajów tzw. Wielkiej Piątki (Francja, Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania i Włochy) oraz Ukrainy (zwycięzcy z 2022 r.), a także 10 uczestników pierwszego półfinału - Let 3 (Chorwacja), Pasha Perfeni (Mołdawia), Remo Forrer (Szwajcaria), Käärijä (Finlandia), Vesna (Czechy), Noa Kirel (Izrael), Mimicat (Portugalia), Loreen (Szwecja), Luke Black (Serbia) i Alessandra (Norwegia) - dołączyła kolejna dziesiątka.

Decyzją telewidzów awansowali (kolejność przypadkowa): Albina and Familja Kelmendi (Albania), Andrew Lambrou (Cypr), Alika (Estonia), Gustaph (Belgia), Teya and Selena (Austria), Monika Linkyte (Litwa), Blanka z utworem "Solo" (Polska), Voyager (Australia), Brunette (Armenia) i Joker Out (Słowenia).

Jedną z największych niespodzianek czwartkowego półfinału Eurowizji w Liverpoolu był awans rodzinnej grupy Albina & Familja Kelmendi z Albanii, która znalazła się w gronie najlepszych kosztem wokalistki Iru z Gruzji. To spore zaskoczenie, bo bukmacherzy dawali Iru aż 75 procent szans na występ w finale, tymczasem nadspodziewanie dobrze wypadła rodzinna ekipa z Albanii.

Telewidzowie zdecydowali, że to właśnie Albina & Familja Kelmendi zasłużyła na występ w sobotnim finale. Ekipa dowodzona przez wokalistkę Albinę Kelmendi sięgnęła po albański folklor w utworze "Duje". Eurowizyjna piosenka opowiada o roli miłości w rodzinie i pokonywaniu wszelkich wyzwań, jakie niesie życie.

Liderce na scenie towarzyszy jej najbliższa rodzina: matka - Albana i ojciec - Bujar, a także brat Albin i siostry: Vesa i Sidorela.

"To szczera i dramatyczna piosenka o miłości i rodzinnej więzi, w której rodzina zapewnia piękne harmonie i wspaniałe ruchy taneczne" - czytamy na oficjalnym blogu Eurowizji.

Albina Kelmendi jest finalistką albańskiej edycji programu "The Voice", gdzie występowała solo. Podkreśla jednak, że bycie z rodziną na scenie to zdecydowanie coś innego. "To wyjątkowe i potężne uczucie" - mówi wokalistka z Albanii.

Największym faworytem do zwycięstwa Eurowizji w 2023 roku pozostaje Szwecja, którą reprezentuje wokalistka Loreen z piosenką "Tattoo". W stawce liczą się również m.in. Finlandia, Ukraina, Francja, Hiszpania, Izrael i Norwegia. Według najnowszych notowań albański zespół zajmie ostatnie miejsce w finale.