30 kwietnia w Liverpoolu rozpoczęły się pierwsze próby techniczne przed tegorocznym Konkursem Piosenki Eurowizji (za nami niedostępne dla mediów próby pierwszych dziesięciu uczestników pierwszego półfinału). Delegacje z każdego kraju mają po 30 minut, by kilkakrotnie przećwiczyć swoje występy.



Blanka po raz pierwszy na scenie pojawiła się 2 maja, a kolejna jej próba odbędzie się 5 maja. Drugi półfinał z udziałem naszej reprezentantki odbędzie się 11 maja.

Tuż przed wylotem do Liverpoolu na lotnisku w Warszawie wokalistka rozmawiała z "Faktem".



"Czuję się świetnie. Czuję się gotowa, czuję się spokojna. Mam nadzieję, że wszystko wyjdzie tak, jak sobie to zaplanowaliśmy!" - powiedziała, dodając, że w ostatnim czasie bardzo wspierała ją rodzina i najbliżsi znajomi.

Dodajmy, że w 2022 r. TVP zapraszała przedstawicieli mediów na lotnisko, gdy Krystian Ochman wylatywał do Turynu. W tym roku tak się nie stało.

"Trzymajcie mocno, mocno kciuki" - powiedziała krótko Blanka w relacji opublikowanej na instagramowym profilu Bądźmy Razem TVP.

Blanka już po pierwszej próbie przed Eurowizją 2023. Jak wypadła?

Jak podaje portal Eurovision.tv, Blanka pojawiła się na scenie po 13:30 naszego czasu. Wygląda na to, że występ wokalistki nie będzie bardzo różnił się od tego, który mogliśmy oglądać podczas lutowych preselekcji. Do performance'u dodano przerywnik taneczny, o którym sama Blanka mówiła zaraz po wygraniu biletu do Liverpoolu.

Poza tym podczas występu polskiej reprezentantki za jej plecami widoczne są tropikalne wizualizacje, a gwiazda pojawia się w pomarańczowo-fioletowej stylizacji. Na scenie towarzyszą jej cztery tancerki, pojawiają się także fajerwerki, które wieńczą ostatni refren. Po udostępnionych zdjęciach widać, że w trakcie występu Blanka zmieni swój strój.

Jakie szanse na Eurowizji ma Blanka?

Przypomnijmy, że według ostatnich notowań bukmacherów polska reprezentantka z piosenką "Solo" zajmie 12. miejsce (do finału awansuje 10 uczestników). W tym roku dojdzie jednak do rewolucyjnej zmiany głosowania - w półfinałach decydować będą jedynie głosy widzów.

Choreografię dla Blanki przygotowuje Paulina Maciejewska, która w tej roli zastąpi Agustina Egurrolę, jednego z jurorów w preselekcjach, który ostatnio odpowiadał za układy taneczne naszych reprezentantów.

Maciejewska ma w dorobku występy w formacjach Egurroli i Tomasza Barańskiego. "Byłam kiedyś (związana - przyp. red.), ale aktualnie pracuję na swoje nazwisko" - podkreśla tancerka i choreografka.