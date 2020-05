Valkyrie: Album "Fear" gotowy

Pod koniec lipca nowym longplayem przypomni o sobie amerykańska formacja Valkyrie.

Valkyrie przed premierą /Oficjalna strona zespołu

"Fear", pierwsza od pięciu lat płyta muzyków z Wirginii, powstała w studiu Earth Analog w Illinois.

Reklama

Czwarty album podopiecznych filadelfijskiej Relapse Records trafi na rynek 24 lipca. Wśród dostępnych wersji znajdziemy CD, 12-calowy winyl oraz edycję cyfrową.

Przypomnijmy, że twórczość grupy Valkyrie łączy w sobie elementy klasycznego heavy metalu, doom metalu i hard rocka; w składzie figuruje zaś Peter Adams, były gitarzysta prowadzący i wokalista formacji Baroness.



Amerykanie opublikowali właśnie "Feeling So Low", pierwszy singel z nowego materiału. Możecie go posłuchać poniżej:

Wideo VALKYRIE - Feeling so Low (Official Audio)

Oto lista utworów albumu "Fear":

1. "Feeling So Low"

2. "Afraid To Live"

3. "Loveblind"

4. "The Choice"

5. "Fear And Sacrifice"

6. "Brings You Down"

7. "Evil Eye"

8. "Exasperator".