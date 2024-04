To już naprawdę koniec! KAMP! wyrusza w ostatni etap pożegnalnej trasy

Zadebiutowali w 2009 roku EP-ką "THALES ONE". Pierwsze zagraniczne wydawnictwo pojawiło się w 2011 roku w portugalskim Discotexas. Singel "CAIRO" stał się komercyjnym przełomem, który doprowadził do debiutanckiego albumu KAMP!, wydanego przez ich własny label Brennnessel. Dream-popowe melodie doskonale zgrane na płycie z house'owymi utworami spowodowały ogromne zainteresowanie zespołem.

W lecie 2014 KAMP! wypuścił EP-ką w nowojorskim labelu Cascine, stając się jednym z niewielu polskich zespołów z tak umocnioną pozycją w zachodnim przemyśle muzycznym. Ten krok otworzył im możliwości stałego promowania swojego materiału zagranicą. Rok 2015 przyniósł drugi album zespołu, taneczno-kontemplacyjną "Ornetę", po którym muzycy zagrali m.in. specjalną sesję dla Boiler Room. Kolejnym krokiem była sesja nagraniowa w Red Bull Studio w Brazylii, gdzie pod okiem Bartosza Dziedzica powstały dwa utwory wydane jako single w 2017 - "Deny" i "Turn My Back On You".

Trzeci album - "DARE" - ukazał się 17 września 2018 nakładem wydawnictwa Agora i spotykał się z entuzjastycznym przyjęciem prasy oraz ogromną popularnością w serwisach streamingowych. 2019 rok to powrót zespołu do mocniejszych elektronicznych korzeni. Zespół zmieniał swoją formułę koncertową, rezygnując z grania hitów, i postawił na klubową narrację, entuzjastycznie przyjętą przez publiczność, czego zwieńczeniem stała się pierwsza "żywa" płyta KAMP! - "Live".

Ostatni etap działalności to trasa Endless Party, której charakterystycznym elementem jest formuła 360 - czyli grania na małej scenie wśród publiczności. Płytowy zapis tej trasy będzie ostatnią pozycją w katalogu KAMP!.

KAMP! już naprawdę kończy! Gdzie jeszcze zagra?

"Dziękujemy, że byliście z nami przez te wszystkie lata, dziękujemy, że jesteście z nami teraz!" - komentują muzycy.

Oto szczegóły ostatniego etapu trasy:

19.04.2024 - Olsztyn, Scena Zgrzyt

20.04.2024 - Toruń, Od Nowa

26.04.2024 - Opole, Narodowe Centrum Polskiej Piosenki

27.04.2024 - Kraków, Kamienna

18.05.2024 - Gdańsk, B90

24.05.2024 - Rzeszów, Pod Palmą

25.05.2024 - Lublin, Fabryka Kultury Zgrzyt