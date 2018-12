Znamy datę Pol'and'Rock Festival 2019. Pierwszą gwiazdą Ziggy Marley

Jurek Owsiak ogłosił, że kolejna edycja Pol'and'Rock Festival (wcześniej funkcjonujący pod nazwą Przystanek Woodstock) odbędzie się w dniach 1-3 sierpnia 2019. Imprezę otworzy Ziggy Marley, syn króla reggae Boba Marleya.

Pol'And'Rock Festival (wcześniej znany pod nazwą Przystanek Woodstock) to największy w Polsce i jeden z największych w Europie festiwali muzycznych. Tegoroczna 24. edycja już po raz 15. z rzędu odbyła się w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie) w terminie 2-4 sierpnia.

Przed wielotysięczną publicznością wystąpili m.in. Judas Priest (Wielka Brytania), Goo Goo Dolls (USA), Arch Enemy (Szwecja), Soulfly (USA), In Flames (Szwecja), You Me At Six (Wielka Brytania), Balkan Beat Box (USA/Izrael), Gojira (Francja), Dubioza Kolektiv (Bośnia i Hercegowina), Alestorm (Szkocja), Alpha Blondy (Wybrzeże Kości Słoniowej), Blues Pills (Szwecja), Big Mountain (USA), YB (Korea Południowa) i przedstawiciele polskiej sceny: Lao Che, Krzysztof Zalewski, Wojtek Mazolewski z gośćmi (projekt specjalny "Chaos pełen idei"), Big Cyc, Hunter, Czesław Mozil Solo Act, Tides From Nebula i Koniec Świata.

Jubileuszowa 25. edycja ma się odbyć ponownie w Kostrzynie nad Odrą - umowę przedłużono do 2020 r.

Jurek Owsiak ogłosił też pierwszą gwiazdę przyszłorocznej edycji - to Ziggy Marley, najstarszy syn Boba i Rity Marleyów.

50-letni obecnie wokalista w tym roku wydał siódmy studyjny solowy album "Rebellion Rises". W latach 1985-2001 występował i nagrywał pod szyldem Ziggy Marley & The Melody Makers.



Na Przystanku Woodstock występowali już wcześniej bracia Ziggy'ego - Damian Marley (2012) i Ky-Mani Marley (2014).

