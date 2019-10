William DuVall w Polsce: Koncert wokalisty Alice In Chains w 2020 r. [DATA, MIEJSCE, BILETY]

17 kwietnia 2020 r. w Klubie Stodoła w Warszawie na solowym koncercie wystąpi William DuVall, wokalista i gitarzysta Alice In Chains.

William DuVall przyjedzie do Polski z solowym koncertem /Miikka Skaffari/FilmMagic /Getty Images

William DuVall promować będzie swój pierwszy solowy album "One Alone", który ukazał się 4 października.

Clip William DuVall 'Til The Light Guides Me Home

Materiał wokalisty i gitarzysty Alice In Chains promuje singel "Til the Light Guides Me Home".

"Czułem potrzebę oderwania wszystkiego. Ten album jest zdecydowanie jednym głosem i jedną gitarą. Ujawnia sedno tego, kim jestem jako wokalista, gitarzysta i autor tekstów" - podkreśla muzyk.

Bilety w ogólnej sprzedaży dostępne będą od piątku 11 października od 10:00.

Przedsprzedaż Citi Handlowy ruszy w środę, 9 października o 10:00 i zakończy się w piątek, 11 października o 9:00.

Przedsprzedaż dla zarejestrowanych użytkowników Live Nation.pl rozpocznie się w czwartek, 10 października od 10:00 i potrwa do piątku, 11 października do 9:00.

