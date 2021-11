Uada i Winterfylleth na dwóch koncertach w Polsce [DATY, MIEJSCA, BILETY]

Formację Uada (z łac. nawiedzany) z Portland w stanie Oregon i Winterfylleth (w języku staroangielskim nazwa miesiąca październik) z Manchesteru zobaczymy 7 kwietnia 2022 roku w gdańskim klubie Drizzly Grizzly i dzień później w warszawskiej Hydrozagadce.

Na "Retraversing The Void European Tour 2022", w tym na koncertach w Polsce, u boku Amerykanów i Brytyjczyków wystąpi także Afsky, jednoosobowy duński projekt blackmetalowy śpiewającego multiinstrumentalisty Ole Pedersena Luka.

Bilety na polskie koncerty Uada i Winterfylleth - organizowane przez krakowską Knock Out Productions - trafią do sprzedaży w piątek, 12 listopada. W przedsprzedaży będą one dostępne w cenie 99 zł (110 zł w dniu imprezy).

Przypomnijmy, że "Djinn", trzeci album grupy Uada, nad którą pieją z zachwytu zarówno krytycy, jak i metalowe podziemie, miał swą premierę pod koniec września 2020 roku. Z kolei na początku maja tego samego roku światło dzienne ujrzał "The Reckoning Dawn", siódmy longplay Winterfylleth.

"In The Absence Of Matter", teledysk promujący płytę "Djinn" Uada możecie zobaczyć poniżej:

