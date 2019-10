Tiësto i inne gwiazdy w Polsce na koncercie Don't Let Daddy Know [DATA, MIEJSCE, BILETY]

30 listopada w Ergo Arenie (Gdańsk/Sopot) odbędzie się pierwsza polska odsłona wydarzenia pod szyldem Don't Let Daddy Know. Na koncercie wystąpią czołowe gwiazdy muzyki tanecznej z Tiësto na czele.

Tiësto będzie główną gwiazdą Don't Let Daddy Know /Johan Johannesson /Getty Images

Don't Let Daddy Know to cykl wielkich koncertów, które odbywają się w 19 krajach, takich jak: Anglia, Belgia, Birma, Brazylia, Chile, Chiny, Niemcy, Hiszpania, Holandia, Hong Kong, Indie, Japonia, Korea Południowa, Makao, Meksyk, Rumunia, Szkocja, Tajlandia oraz Turcja.



Podczas Don't Let Daddy Know Poland wystąpią: Tiësto, Don Diablo, Sunnery James & Ryan Marciano, Gianluca Vacchi, Mike Williams, Tyron Dixon, Melo.Kids i Rudy.

Koncert w Ergo Arenie będzie czwartym przystankiem podczas tegorocznej edycji.



Wszystko zaczęło się siedem lat temu na magicznej Ibizie - a obecnie imprezy DLDK ściągają setki tysięcy fanów muzyki elektronicznej na całym świecie.

Tiësto to jeden z najpopularniejszych DJ-ów na świecie. Gwiazdor muzyki house pochodzi z Holandii i naprawdę nazywa się Tijs Michiel Verwest.

Tiësto God Is A Dancer - & Mabel

W lutym 2015 r. zaczął spotykać się z 23-letnią modelką Anniką Backes - para poznała się w jednej z nowojorskich restauracji za sprawą wspólnych znajomych.

Trzy lata później podczas wakacji na Malediwach DJ poprosił swoją wybrankę o rękę. Pierwotnie ślub planowali w Las Vegas, ostatecznie stanęło na Amangiri położonym w środku pustyni Utah.



Dodajmy, że ostatnio Tiësto zaprezentował kolejny singel - "God Is A Dancer", a do współpracy zaprosił wokalistkę Mabel.

Poprzedni utwór "Ritual" z udziałem Jonasa Blue i Rity Ory ma już ponad 52 mln wyświetleń.

Laureat Grammy nie ustaje w poszukiwaniach nowych dźwięków oraz ciekawych artystów do nawiązania współpracy. W 2018 r. na listach przebojów królował utwór "Jackie Chan" ( posłuchaj! ) z gościnnym udziałem Post Malone'a, Dzeko i Preme.

Tiësto Ritual - & Jonas Blue & Rita Ora

