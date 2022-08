Therion miał zagrać w Krakowie (Klub Studio, 29 listopada) i Warszawie (Progresja, 30 listopada). Te występy jednak nie dojdą do skutku w tych terminach.

"Z przykrością informujemy, że jesteśmy zmuszeni odwołać trasę koncertową w Europie. Ma to związek z problemami z naszym (byłym już) agentem odpowiedzialnym za booking, a także z możliwymi obostrzeniami pandemicznymi jesienią oraz ze stale rosnącymi kosztami produkcyjnymi. Jeśli wszystko pójdzie po naszej myśli, to wrócimy do Europy w przyszłym roku" - czytamy w oficjalnym oświadczeniu przekazanym przez firmę Metal Mind, która miała organizować polskie koncerty.

Therion - legenda szwedzkiego metalu

Therion to szwedzka grupa założona w 1987 roku przez Christophera Johnssona. Zespół zaczął funkcjonować pod nazwą Blitzkrieg, następnie jako Megatherion, a rok później przyjął obecną nazwę. Debiutancki album "Off Darkness" ukazał się w 1991 roku. Z początku dali się poznać jako twórcza death metalowa formacja m.in. wydając w 1992 roku album "Beyond Sanctorum".

Na trzeciej płycie "Symphony Massem: Ho Drakon Ho Megas" (1993) i czwartej zatytułowanej "Leppaca Kliffoth" (1995) nadszedł czas na liczne eksperymenty i zmianę składu zespołu. Jako trzon do dziś pozostał jedynie Christopher Johnsson, autor większości tekstów.



Późniejsze dokonania łączą w sobie elementy muzyki klasycznej i opery wraz z szeroko pojętym nurtem metalowym, z wpływami heavy metalu i progresywnego rocka. W 1996 roku ukazuje się ich piąty krążek, "Theli", który okazał się przełomowy w ich karierze. Styl Therion zaczęto określać jako symphonic opera metal, w którym można odnaleźć progresywnego rocka lat 70., heavy metal lat 80., muzykę orientalną i wiele innych motywów.



Album "Vovin", który ukazał się pod szyldem Theriona, był de facto solowym albumem Christofera. Był to dotychczas najlepiej sprzedający się krążek formacji, który rozszedł się w Europie w nakładzie 125 tys. egzemplarzy.

Do 2004 roku zespół zgromadził nowy materiał liczący 55 piosenek. Ze względu na to, że taki materiał wystarczył na trzy studyjne albumy, zespół zdecydował wydać podwójny album, a pozostałe utwory umieścić później na ostatnim albumie trylogii. "Lemuria/Sirius B" to najbardziej monumentalne dzieło zespołu Therion - oprócz klasycznych (gitara, bas, perkusja) użyto takich instrumentów jak bałałajka, mandolina czy domra. Nagrań dokonano z praską orkiestrą, fortepianem, klawikordem, wykorzystano solowe partie operowe i 32-osobowego chóru. Muzykę prawdziwych kościelnych organów nagrano w najstarszym kościele w Kopenhadze. W sumie, w przygotowaniu wydanego w 2004 r. podwójnego albumu "Lemuria/Sirius B" brało udział 171 muzyków.

Dyskografię grupy zamyka płyta "Leviathan" (2021), a w 2022 roku ma ukazać się jego następca - "Leviathan 2", a na kolejny rok zapowiadana jest ostatnia część trylogii.